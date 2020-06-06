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09:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы любимые алкогольные напитки россиян на самоизоляции

Специалисты компании «Такском» проанализировали данные о продаже алкоголя с марта по май 2020 года и назвали алкогольные напитки, которые россияне покупали чаще всего. Об этом пишет RT.

РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:33 MSK, 06.06
Инфицировано449 834+8 726
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
23.055.06
Скончалось5 528+144
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
23.055.06
Выздоровело212 680+8 057
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
23.055.06
Инфицировано6 734 088+101 103
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
23.055.06
Скончалось394 875+3 739
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
23.055.06
Выздоровело2 746 192 
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
23.055.06
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Источник: РИА "Новости"

Самым любимым алкогольным напитком в период режима самоизоляции, введенного из-за распространения коронавируса, стало пиво. На втором месте — вино. Далее, согласно результатами исследования, идут водка, сидр и коньяк.

При этом специалисты отмечают, что в целом продажи алкоголя с марта по май 2020-го уменьшились на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Падение продаж отмечается практически во всех категориях алкогольных напитков. Так, продажи шампанского упали на 33 процента, текилы — на 30 процентов, а водки — на 26 процентов.

В период самоизоляции увеличились продажи только одного алкогольного напитка — сидра. Его прирост составил 3 процента.

В начале мая министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что за период ограничительных мер россияне пристрастились к алкоголю. Так, продажи этих напитков увеличились на 2−3 процента. Мурашко напомнил, что спиртные напитки ослабляют иммунитет, поэтому не могут считаться помощниками в период пандемии коронавируса.

В России за последние сутки было выявлено 8726 заболевших. Всего в стране зафиксировано 449,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Из них 212,7 тысячи выздоровели, 5528 скончались.

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