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11:24 (мск), источник: РИА Новости

Американский эксперт сравнил скафандр SpaceX с российским «Соколом»

ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Американский эксперт рассказал, почему модный скафандр SpaceX не подойдет для полета на российском «Союзе» и сравнил его с российским «Соколом». Об отличительных особенностях американской новинки РИА Новости рассказал профессор Университета Северной Дакоты Пабло Де Леон (Pablo de León).

Источник: РИА "Новости"

«SpaceX использует один комбинированный шлангокабель для подачи воздуха, кислорода, коммуникаций и (поддержания) биомедицинских систем, все в одной пуповине. Совмещение (систем скафандра и корабля “Союз”) потребует серьезных модификаций», — говорит эксперт, руководящий лабораторией пилотируемых полетов Университета Северной Дакоты. Он уверен, что скафандры SpаceX не могут летать на «Союзах».

Специалист подчеркнул, что скафандры, в которых совершили первый полет на Crew Dragon астронавты Даг Херли и Боб Бенкен, как и российские «Сокол», а также голубые скафандры Boeing, предназначенные для полетов на корабле Starliner, разработаны исключительно для использования на борту космического корабля и необходимы только для защиты астронавтов в случае непредвиденной разгерметизации корабля.

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«Если капсула корабля разгерметизирована, давление в них (скафандрах) выравнивается в течение 3 секунд, сохраняя им жизнь, но эти скафандры не могут защитить астронавтов во время выхода в открытый космос и работах на внешней поверхности корабля», — пояснил Де Леон.

По его словам, такие скафандры «проще, легче и зависимы от шлангокабеля, соединяющего их с космическим кораблем для поддержания жизнедеятельности (экипажа)».

Говоря о сходстве американских новинок и российского «Сокола», специалист указывает на системы закрытия их шлемов. В скафандрах Boeing и SpaceX, как и в «Соколе», шлем интегрирован в них и имеет «раковинное» закрытие, а не отдельный шлем, как в используемых ранее НАСА во время старта и посадки шаттлов скафандров ACES.

Новым в скафандре SpaceX также, по словам эксперта, является то, как астронавты облачаются в него: «астронавты должны одевать скафандр через двойную молнию между ног, тогда как в “Соколе” применяется вход через туловище».

«Я пробовал скафандры “Сокол” раньше, и я предпочитаю такую систему той, что закрывается между ног, которую, кажется, не так легко снимать и одевать в закрытом пространстве космического корабля», — поясняет профессор.

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Белоснежные скафандры SpaceX были разработаны специально для полетов на Crew Dragon и шились индивидуально под каждого из членов первого экипажа корабля. Дизайнером новинки выступил известный голливудский костюмер Хосе Фернандес, автор геройских костюмов в таких картинах как «Бэтмэн против Супермена», «Фантастическая четверка», «Железный человек 2» и «Люди Икс 2». Именно Фернандес реализовал задачу владельца и главного идеолога SpaceX Илона Маска, желавшего, чтобы астронавты «выглядели в скафандре лучше, чем без него, как в случае со смокингом». Скафандры получились и правда очень футуристичными, компактными и внушительными одновременно.

«Я помню, когда я знакомился с первоначальными параметрами скафандра SpaceX на этапе его создания, главным требованием было то, чтобы он выглядел эстетически привлекательным. Я никогда не видел раньше, чтобы технические требования затрагивали внешний вид, и это меня действительно удивило», — рассказал эксперт.

Между тем, как отмечает Де Леон, мода — не главное в космосе: «Я не думаю, что другие компании или правительства должны следовать этой тенденции». «Безопасность астронавтов или космонавтов и завершение ими миссии должно быть, на мой взгляд, единственной движущей силой космических систем», — резюмирует специалист.

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