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12:19 (мск), источник: РИА Новости

В России зарегистрировали препарат для лечения тяжелой формы COVID-19

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Министерство здравоохранения зарегистрировало еще один препарат для лечение COVID-19. Как сообщает пресс-служба ведомства, регистрационное удостоверение получил препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира»).

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 06.06
Инфицировано458 689+8 855
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
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28.05
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29.05
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30.05
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31.05
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2.06
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3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
24.056.06
Скончалось5 725+197
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
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2.06
182
3.06
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4.06
169
5.06
144
6.06
197
24.056.06
Выздоровело221 388+8 708
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
24.056.06
Инфицировано6 734 088+83 041
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
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29.05
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30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
23.055.06
Скончалось394 875+3 436
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
23.055.06
Выздоровело2 746 192 
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
23.055.06
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Источник: РИА Новости

«Препарат показан пациентам с тяжелым течением заболевания, когда развивается так называемый цитокиновый шторм — избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса, которая приводит к повреждению тканей и органов, в частности легочной ткани, к тяжелому течению инфекции с возможным летальным исходом», — говорится в сообщении.

«Левилимаб» производит биотехнологическая компания Biocad. Это оригинальный отечественный ингибитор интерлейкина-6.

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Как следует из временных методических рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции, смертность при COVID-19 ассоциирована в том числе и с повышением уровня интерлейкина-6. Изначально препарат разрабатывался для лечения ревматоидного артрита.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, насчитывается более шести с половиной миллионов инфицированных, 387 тысяч из них умерли.

В России число случаев заражения коронавирусом превысило 458 тысяч, более 5,7 тысячи человек скончались, свыше 220 тысяч вылечились.

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