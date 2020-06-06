12:19 (мск), источник: РИА Новости
В России зарегистрировали препарат для лечения тяжелой формы COVID-19
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Министерство здравоохранения зарегистрировало еще один препарат для лечение COVID-19. Как сообщает
«Препарат показан пациентам с тяжелым течением заболевания, когда развивается так называемый цитокиновый шторм — избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса, которая приводит к повреждению тканей и органов, в частности легочной ткани, к тяжелому течению инфекции с возможным летальным исходом», — говорится в сообщении.
«Левилимаб» производит биотехнологическая компания Biocad. Это оригинальный отечественный ингибитор интерлейкина-6.
Как следует из временных методических рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции, смертность при COVID-19 ассоциирована в том числе и с повышением уровня интерлейкина-6. Изначально препарат разрабатывался для лечения ревматоидного артрита.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, насчитывается более шести с половиной миллионов инфицированных, 387 тысяч из них умерли.
В России число случаев заражения коронавирусом превысило 458 тысяч, более 5,7 тысячи человек скончались, свыше 220 тысяч вылечились.