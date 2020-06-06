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12:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дуэйн Джонсон стал «конкурентом» Дональда Трампа

Дуэйн «Скала» Джонсон стал третьим по популярности «претендентом» на пост президента США. На него всерьез делают ставки, хотя популярный актер даже не баллотируется, сообщает Newsweek.

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Рейтинг актера у букмекеров резко подскочил после пламенной речи, которую Джонсон произнес на своей странице в соцсети. В букмекерских конторах Великобритании его опережают только Дональд Трамп и Джо Байден, правда, с большим отрывом.

В своей речи Джонсон высказался в поддержку протестов в США.

«Где наш лидер в это время, когда наша страна опускается на колени, прося, умоляя, обижая. Злая, разочарованная, страдая от боли, просто желая, чтобы ее услышали? Где наш понимающий лидер, который подойдет и скажет: “Вставай, я с тобой. Я слышу тебя, я слушаю тебя”», — сказал он.

За два дня с момента публикации видео посмотрели 13,5 миллионов человек.

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Дуэйн Джонсон не участвовал в политических гонках, но он не впервые высказывается по поводу актуальных социальных проблем и критикует американскую власть. В 2018 году в интервью журналу Rolling Stone актер не исключил, что в будущем может начать политическую карьеру.

Анна Лысенко

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5 июня© Ньюстюб
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