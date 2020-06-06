Дуэйн Джонсон стал «конкурентом» Дональда Трампа

Рейтинг актера у букмекеров резко подскочил после пламенной речи, которую Джонсон произнес на своей странице в соцсети. В букмекерских конторах Великобритании его опережают только Дональд Трамп и Джо Байден, правда, с большим отрывом.
В своей речи Джонсон высказался в поддержку протестов в США.
«Где наш лидер в это время, когда наша страна опускается на колени, прося, умоляя, обижая. Злая, разочарованная, страдая от боли, просто желая, чтобы ее услышали? Где наш понимающий лидер, который подойдет и скажет: “Вставай, я с тобой. Я слышу тебя, я слушаю тебя”», — сказал он.
За два дня с момента публикации видео посмотрели 13,5 миллионов человек.
Дуэйн Джонсон не участвовал в политических гонках, но он не впервые высказывается по поводу актуальных социальных проблем и критикует американскую власть. В 2018 году в интервью журналу Rolling Stone актер не исключил, что в будущем может начать политическую карьеру.