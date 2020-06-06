13:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Корабли нарисовали «призрачные» круги у побережья США
Загадочные траектории поставили экспертов в тупик.
Аналитики, изучающие данные слежения за судами, обнаружили у побережья
Бьорн Бергман из SkyTruth и Global Fishing Watch отследил девять лодок со странными координатами, сообщает Newsweek. Они передавали сигналы о том, что находятся около мыса
Согласно Конвенции SOLAS 74/88 все коммерческие суда определенных габаритов обязаны иметь передатчик АИС (Автоматическая идентификационная система) и передавать свои координаты.
В прошлом году Бергман заметил похожие случаи в Китае. Тогда оказалось, что АИС была намеренно взломана. Иногда так поступают суда, занимающиеся незаконным ловом рыбы. Он начал искать следы таких взломов и в других регионах.
Но что именно пытаются скрыть корабли, якобы плавающие у
Анна Лысенко