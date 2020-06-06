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13:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Корабли нарисовали «призрачные» круги у побережья США

Загадочные траектории поставили экспертов в тупик.

Источник: Skytruth/Global Fishing Watch/ORBCOMM/Spire

Аналитики, изучающие данные слежения за судами, обнаружили у побережья Сан-Франциско в США корабли-призраки.

Бьорн Бергман из SkyTruth и Global Fishing Watch отследил девять лодок со странными координатами, сообщает Newsweek. Они передавали сигналы о том, что находятся около мыса Пойнт-Рейес к северо-западу от города, тогда как на самом деле плыли за тысячи миль от этого места.

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Согласно Конвенции SOLAS 74/88 все коммерческие суда определенных габаритов обязаны иметь передатчик АИС (Автоматическая идентификационная система) и передавать свои координаты.

В прошлом году Бергман заметил похожие случаи в Китае. Тогда оказалось, что АИС была намеренно взломана. Иногда так поступают суда, занимающиеся незаконным ловом рыбы. Он начал искать следы таких взломов и в других регионах.

Но что именно пытаются скрыть корабли, якобы плавающие у Сан-Франциско, еще предстоит выяснить. Возможно, речь идет о поломке: круговые траектории судов настолько странные, что вряд ли их кто-то «рисовал» намеренно.

Анна Лысенко

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