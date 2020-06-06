Вирусолог оценил обновленные рекомендации ВОЗ по ношению масок

Он подчеркнул, что рекомендация ВОЗ не может быть запоздавшей, так как пандемия коронавируса продолжается.
«У нас всегда говорили, что маска нужна и для того, чтобы защитить больного, и для того, чтобы защитить окружающих от больных», — заявил он, напомнив, что коронавирус передается
Вирусолог напомнил, что она не является стопроцентной гарантией защиты, но снижает вероятность заражения здорового человека.
Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация советует использовать маски там, где «затруднено физическое дистанцирование», например, в магазинах или общественном транспорте. Также ВОЗ рекомендовала использовать маски людям с хроническими заболеваниями и старше 60 лет.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6,6 миллионов инфицированных коронавирусной инфекции, 391 тысяча умерли. Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, в мире более 6,7 миллиона человек заболели COVID-19, а умерли 395 тысяч.
В России выявлено более 458 тысяч случаев COVID-19, умерли 5725 пациентов, а выздоровели более 221 тысячи. Пандемия в стране, по мнению ВОЗ, достигла плато.