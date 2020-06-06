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16:12 (мск), источник: РИА Новости

Вирусолог оценил обновленные рекомендации ВОЗ по ношению масок

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Вирусолог Анатолий Альштейн, комментируя в эфире НСН новые рекомендации Всемирной организации здравоохранение по ношению масок, напомнил, что в России постоянно напоминали о необходимости масок для всех.

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Скончалось394 875+3 436
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Выздоровело2 746 192 
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Источник: РИА Новости

Он подчеркнул, что рекомендация ВОЗ не может быть запоздавшей, так как пандемия коронавируса продолжается.

«У нас всегда говорили, что маска нужна и для того, чтобы защитить больного, и для того, чтобы защитить окружающих от больных», — заявил он, напомнив, что коронавирус передается воздушно-капельным путем, на пути которого нужна преграда в виде маски.

Вирусолог напомнил, что она не является стопроцентной гарантией защиты, но снижает вероятность заражения здорового человека.

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Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация советует использовать маски там, где «затруднено физическое дистанцирование», например, в магазинах или общественном транспорте. Также ВОЗ рекомендовала использовать маски людям с хроническими заболеваниями и старше 60 лет.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6,6 миллионов инфицированных коронавирусной инфекции, 391 тысяча умерли. Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, в мире более 6,7 миллиона человек заболели COVID-19, а умерли 395 тысяч.

В России выявлено более 458 тысяч случаев COVID-19, умерли 5725 пациентов, а выздоровели более 221 тысячи. Пандемия в стране, по мнению ВОЗ, достигла плато.

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