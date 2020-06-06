Доктор Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

«Я вам как медик скажу, когда человек боится, он заражается и тяжелее болеет», — пояснил специалист, отметив, что страх способствует снижению иммунитета.
По его словам, в ходе эксперимента над лабораторными крысами выяснилось, что запуганное животное болело чаще своих сородичей, которые не подвергались стрессу.
Ранее в июне Мясников предупредил о новых «сюрпризах» коронавируса, которые могут возникнуть из-за того, что вирус пока непредсказуем и своенравен. По его словам, COVID-19 распространяется практически здоровыми людьми, поэтому высоко заразен. При этом пока передача происходит воздушно-капельным путем (кашель, чиханье, дыхание), а цикл распространения вируса длится около трех месяцев.