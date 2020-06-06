16:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые показали движение молекул в замедленной съемке
Они использовали новый метод.
Команда исследователей из Токийского университета сняла движение молекул со скоростью 1600 кадров в секунду.
Ученые использовали мощный просвечивающий электронный микроскоп с высокочувствительной камерой и передовые методы обработки изображений, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Bulletin of Chemical Society of Japan. Это новый метод, который не применялся ранее. До сих пор исследователи могли снимать события атомного масштаба со скоростью всего до 16 кадров в секунду.
Записанное видео показали в замедленном режиме, поскольку молекулы движутся слишком быстро для человеческого глаза.
В ролике показаны взаимодействующие между собой молекулы фуллеренов. Каждая из них состоит из 60 атомов углерода и по форме немного напоминает футбольный мяч.
Анна Лысенко