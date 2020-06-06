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16:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые показали движение молекул в замедленной съемке

Они использовали новый метод.

Команда исследователей из Токийского университета сняла движение молекул со скоростью 1600 кадров в секунду.

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Ученые использовали мощный просвечивающий электронный микроскоп с высокочувствительной камерой и передовые методы обработки изображений, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Bulletin of Chemical Society of Japan. Это новый метод, который не применялся ранее. До сих пор исследователи могли снимать события атомного масштаба со скоростью всего до 16 кадров в секунду.

Записанное видео показали в замедленном режиме, поскольку молекулы движутся слишком быстро для человеческого глаза.

В ролике показаны взаимодействующие между собой молекулы фуллеренов. Каждая из них состоит из 60 атомов углерода и по форме немного напоминает футбольный мяч.

Анна Лысенко

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