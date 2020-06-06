Коронавирус: ученые убеждены, что нынешняя пандемия — не последняя

Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 06.06
Инфицировано458 689+8 855
24.05 8599
25.05 8946
26.05 8915
27.05 8338
28.05 8371
29.05 8572
30.05 8952
31.05 9268
1.06 9035
2.06 8853
3.06 8546
4.06 8831
5.06 8726
6.06 8855
24.056.06
Скончалось5 725+197
24.05 153
25.05 92
26.05 174
27.05 161
28.05 174
29.05 232
30.05 181
31.05 138
1.06 162
2.06 182
3.06 178
4.06 169
5.06 144
6.06 197
24.056.06
Выздоровело221 388+8 708
24.05 5363
25.05 5499
26.05 12331
27.05 11079
28.05 8785
29.05 8264
30.05 8212
31.05 4414
1.06 3994
2.06 11108
3.06 8972
4.06 8666
5.06 8057
6.06 8708
24.056.06
Инфицировано6 734 088+83 041
24.05 84446
25.05 111317
26.05 87225
27.05 95557
28.05 102702
29.05 118473
30.05 116356
31.05 133794
1.06 105995
2.06 102284
3.06 111262
4.06 129042
5.06 126678
6.06 83041
24.056.06
Скончалось394 875+3 436
24.05 3666
25.05 3126
26.05 1285
27.05 4244
28.05 5204
29.05 4723
30.05 4573
31.05 4181
1.06 2870
2.06 3599
3.06 4678
4.06 5709
5.06 5150
6.06 3436
24.056.06
Выздоровело2 746 192
24.05 44611
25.05 63420
26.05 71295
27.05 54085
28.05 60627
29.05 67138
30.05 76795
31.05 66252
1.06 75077
2.06 58328
3.06 37104
4.06 75567
5.06 63842
6.06 0
24.056.06
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Источник:BBC News Русская служба
Нарастающее вторжение человека в дикую природу ощутимо повышает риск возникновения пандемий наподобие нынешней вспышки Covid-19, утверждает международная команда исследователей.
Задачей ученых было попытаться понять, откуда появляются новые инфекционные заболевания, и спрогнозировать источники новых эпидемий, представляющих наибольший риск для людей.
Новый метод, основанные на распознавании паттернов распространения инфекции, был применен учеными Ливерпульского университета, в рамках международных усилий, направленных на поиск более эффективных способов борьбы с будущими эпидемиями.
Британские биологи изучили, где и при каких обстоятельствах появлялись на свет опасные болезни, ранее неизвестные медицине.
В основном люди заражались от диких животных, а затем, из-за отсутствия иммунитета и средств борьбы с новой инфекцией, она распространялась со скоростью лесного пожара.
Основываясь на аналогиях, эксперты попытались вычислить самые серьезные угрозы.
«Уклонились от пяти пуль»
«За последние 20 лет мы столкнулись с шестью крупными напастями: SARS, MERS, Эбола, птичий грипп, свиной грипп и Cоvid-19, — говорит профессор Ливерпульского университета Мэтью Бэйлис. — От пяти пуль мы уклонились, шестая нас достала».
«И это не последняя пандемия, с которой мы столкнулись. Поэтому надо тщательнее изучать заболевания диких животных», — заявил эксперт Би-би-си.
Профессор Бэйлис и его коллеги создали прогностическую систему распознавания, позволяющую выделить среди тысяч известных науке бактерий, паразитов и вирусов, поражающих диких животных, самые опасные для человека.
В основе лежит количество видов, выступающих носителями того или иного патогена, и возможность их контактов с людьми.
Если патоген включен в «черный список», ученые рекомендуют заняться созданием защиты от него, не дожидаясь начала эпидемии.
«На следующем этапе мы постараемся определить, какие конкретные возбудители способны вызвать эпидемию», — говорит профессор Бэйлис.
Уроки карантина
Многие специалисты указывают, что наши действия, прежде всего вырубка лесов и вторжение в места обитания дикой фауны, способствуют учащению и ускорению передачи заболеваний от животных к людям.
«Есть немало свидетельств того, что измененные человеком ландшафты с низким уровнем разнообразия форм жизни, такие как поля и плантации, чаще ассоциируются с более высоким риском для людей заразиться той или иной инфекцией», — замечает профессор Кейт Джонс из Университетского колледжа Лондона.
«Естественно, это не единственная причина болезней, — говорит она. — Однако зачастую именно те виды животных, которые легче уживаются с человеком, например, некоторые грызуны, одновременно оказываются более эффективными носителями и распространителями патогенов».
Опасность прямого или опосредованного контакта между людьми и дикими животными убедительно демонстрирует ряд примеров.
Так, вспышка вируса Нипа в Малайзии в 1999 году началась на свиноферме, находившейся на краю леса. Свиньи поедали падавшие на землю дикие фрукты, которые перед этим надкусили и заразили своей слюной летучие мыши.
В результате заразились свыше 250 человек, имевших дело с заболевшими свиньями, и более ста умерли. Вирус Нипа убивает от 45% до 75% зараженных им людей, в то время как летальность коронавируса Covid-19 оценивается на данный момент примерно в 6%.
Зоны особого риска, где размыты границы между миром людей и миром природы, такие как опушки лесов и рынки, где продают диких животных, должны быть под особым и постоянным контролем, уверен профессор Эрик Февр, сотрудничающий с Ливерпульским университетом и Международным институтом животноводства в Найроби, Кения.
«Нужно иметь заранее продуманные алгоритмы действий на случай, если в таком месте произойдет вспышка болезни или вообще что-то необычное, — говорит он. — Возможно, не все знают, что новые болезни в мире внезапно проявляются три-четыре раза в год. Причем не только в Азии и Африке, но также в Европе и США».
Мэтью Бэйлис согласен с тем, что постоянный мониторинг новых болезней исключительно важен. «Сложилась почти идеальная обстановка для возникновения пандемий», — считает он.
«Боюсь, это произойдет еще не раз, — говорит профессор Февр. — Такое случалось на протяжении всего времени, пока человек взаимодействовал с миром дикой природы. Вопрос в том, что мы понимаем и как реагируем».
Нынешний кризис, по мнению Эрика Февра, должен заставить мир задуматься.
«Все, чем мы пользуемся и принимаем как должное, — еда, которую мы поглощаем, материалы в наших смартфонах; чем больше мы потребляем, чем больше кто-то делает деньги на том, чтобы извлекать все это из природы и перемещать по всему миру. Надо задуматься над тем, сколько ресурсов мы потребляем и как это влияет на природу».
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