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6 июня, источник: Life.ru

Диетолог рассказала, какой суп самый вредный

Его употребление чревато развитием атеросклероза и заболеваний ЖКТ.

Диетолог Ирина Торопыгина считает, что солянка — самый вредный суп. По мнению врача, в ней большое количество продуктов переработанного мяса.

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— Там содержатся колбасы, сосиски, копчёности, солёности, острые приправы. Из-за большого количества насыщенных жиров солянка не полезна любым людям, особенно с сердечно-сосудистой патологией, нарушением холестеринового обмена, — приводит слова диетолога портал «E1.ru».

Доктор отметила, что употребление солянки несёт в себе риски развития атеросклероза. Кроме того, это блюдо может оказывать раздражающее действие на желудок.

Торопыгина уточнила, что добавляемые в солянку лимон, каперсы и соленья противопоказаны людям с гастритом, язвенной болезнью желудка, заболеваниями поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки. Если же животных кормили антибиотиками, то в бульон могут попасть вредные вещества.

Ранее диетолог Марина Макиша назвала самые вредные для здоровья в период коронавируса напитки.

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