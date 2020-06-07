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01:02 (мск), источник: ТАСС

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.

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Источник: РИА "Новости"

Несмотря на то, что московские храмы накануне открыли двери для прихожан, меры, введенные Роспотребнадзором, останутся в силе во время праздничных богослужений. В частности, речь идет о требовании носить перчатки и маски и соблюдать социальную дистанцию.

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«Храмы Москвы имеют очень понятные и разумные указания от первого викария патриарха митрополита [Воскресенского] Дионисия [Порубая] относительно того, как необходимо организовать богослужения в нынешних условиях. Что важно, в этих указаниях существует достаточное пространство для маневра применительно к ситуации в конкретном храме, поэтому у каждого настоятеля есть возможность принимать решение о том, как целесообразно организовать службы в эти дни в связи с ожидаемым большим количеством прихожан — увеличить количество богослужений, вывести трансляцию на улицу или в иные храмовые помещения, организовать составление списков прихожан на службы и так далее. Все зависит от размера прихода, полезных площадей храма, наличия уличной территории», — сказал ТАСС председатель информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в праздник Святой Троицы литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина, сообщил в своем канале в Telegram председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. «Такое решение принято, учитывая запланированное на 22 июня освящение Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом Собора в честь Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил РФ», — добавил он.

Службы в разных форматах

В большинстве храмов и церквей России на Троицу пройдут богослужения, однако формат литургии будет в каждом регионе разный, в зависимости от ограничений, которые действуют из-за пандемии коронавируса.
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Так, в Санкт-Петербурге, где богослужения с участием прихожан возобновились 5 июня, даже «небольшие храмы епархии, учитывая момент ограниченного количества людей, которые могут войти в храм, пойдут на то, чтобы провести раннюю и позднюю литургию в День Святой Троицы», — рассказала ТАСС руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова. Она отметила, что в городе пока закрыты для верующих домовые храмы, расположенные в том числе на территории лечебных заведений, вузов, военных училищ. «Все храмы будут украшаться молодой свежескошенной травой, ветвями березы — это то, что является традиционным моментом», — отметила она.

В Республике Горный Алтай богослужения на Троицу будут проходить с ограниченным количеством прихожан, там, где это возможно. А в Воронежской епархии еще накануне Пасхи митрополит Воронежский и Лискинский Сергий призвал прихожан воздержаться от посещения богослужений из-за угрозы заражения коронавирусом. При этом, как рассказала ТАСС председатель отдела Воронежской метрополии по взаимоотношениям с обществом и со СМИ Татьяна Меньшикова, храмы не закрыты, службы в них продолжаются.

Во всех храмах, где будут проходить службы с прихожанами, соблюдены санитарно-эпидемиологические требования: на полу нанесена разметка, указаны точки, где именно могут находиться люди во время службы, а также показаны направления для движения по одному человеку, проводится необходимая дезинфекция.

Прихожане смогут посетить службу при условии соблюдения социального дистанцирования и масочного режима.

В Петербурге даже в преддверии открытия храмов по всем приходам были специально разосланы памятки для прихожан и священнослужителей с напоминанием о том, какие основные меры необходимо соблюдать в новых условиях, а в Новгородской области просят прихожан, которые болеют, находиться дома. «А так во всех храмах богослужения совершаются в штатном режиме. Есть инструкция о протирании икон, к которым прикладываются люди, специальным раствором, омовение лжицы на причастии, дистанция, маски — все это со стороны духовенства доносится до людей и исполняется», — рассказали ТАСС в пресс-службе новгородской епархии.

На открытом воздухе и онлайн

В ряде регионов, где обстановка с распространением нового коронавируса остается непростой, службы пройдут на открытом воздухе на прихрамовых территориях и с соблюдением социальной дистанции между молящимися. Такой формат планируется в Псковской, Ростовской, Волгоградской, Белгородской, Ивановской областях.
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При этом, по мнению Ростовской и Новочеркасской митрополии, эта форма совершения богослужений позволит максимально соблюсти необходимые противоэпидемические требования.

В митрополиях также просят представителей духовенства оповестить о такой форме проведения праздничных богослужений прихожан, напомнив им о необходимости ношения защитной маски, санитарной обработке рук и соблюдении других противоэпидемических норм. В храмах других регионов, например, Тюменской и Новосибирской областей, богослужения пройдут без посетителей в формате онлайн — трансляции можно будет посмотреть в соцсетях и на сайтах местных епархий.

Посещение кладбищ

Одной из традиций на Троицу является посещение могил близких. На нее тоже повлияла пандемия. Ранее в пресс-службе ГБУ «Ритуал» ТАСС сообщили, что москвичам рекомендуется воздержаться от посещения кладбищ до снятия режима повышенной готовности, в том числе в Троицкую родительскую субботу.

В части регионов разрешено одиночное и семейное посещение городских кладбищ с соблюдением санитарных требований, среди них — Башкирия, Петербург, Оренбургская, Ивановская, Новосибирская и Тюменская и Томская области.
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В последней власти даже проводят специальную обработку территории кладбищ от клещей и грызунов, чтобы не подвергать здоровье местных жителей опасности. «Многие томичи, которые приходят навести порядок на могилах своих близких, берут у нас инвентарь для работы. С учетом этого мы обработали антибактериальными средствами грабли, метлы, лопаты», — отметила директор томской «Службы городских кладбищ» Елена Гарус.

Также в регионах, где посещение кладбищ разрешено, усиливают транспортное сообщение. В Тюменской области 6 и 7 июня специально увеличат количество автобусов, идущих к тюменским кладбищам, но в то же время призывают воздержаться от массовых поездок и вовсе перенести посещение кладбища на другое время.

Схожая ситуация и в Петербурге — там по поручению губернатора в дни этих православных праздников на наиболее востребованные жителями маршруты выйдет дополнительный общественный транспорт. При этом горожанам напомнили о необходимости во время проезда находиться в маске и перчатках, соблюдать социальную дистанцию.

Смысл праздника

День Святой Троицы (или Пятидесятница) — это один из 12 важнейших в православии двунадесятых праздников, посвященных событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы.

Православные церкви отмечают Троицу на 50-й день после Пасхи и на десятый после Вознесения Господня, всегда в воскресенье.

Западно-христианские церкви на 50-й день после Пасхи празднуют Сошествие Святого Духа (Пятидесятницу), а Святую Троицу отмечают еще семь дней спустя. В 2020 году Римско-католическая церковь также отмечает Троицу 7 июня.

Праздник посвящен евангельскому преданию о схождении Святого Духа на учеников Христа. Согласно Евангелию, это произошло в день Пятидесятницы — один из основных иудейских праздников. В соответствии с библейской историей, на 50-й день после исхода израильтян из Египта Господь на горе Синай передал пророку Моисею десять заповедей, которые составили основу Пятикнижия, или же письменной Торы. Это стало началом существования ветхозаветной церкви.

По преданию, на Пятидесятницу апостолы по повелению Христа пребывали в Иерусалиме, собравшись вместе с Девой Марией и верующими в одном из верхних помещений дома на холме Сион — Сионской горнице, где прошла последняя пасхальная трапеза Иисуса Христа с учениками, известная как Тайная Вечеря. Внезапно раздался шум, словно от сильного ветра, и над апостолами появились яркие, но не обжигающие языки пламени. Огонь сошел на головы учеников Христа, и они «исполнились Духа Святого»: получили способность говорить на языках, которых не знали прежде, чтобы проповедовать учение Господа по всему миру. Согласно православным канонам, в этом явлении Святого Духа, который исходил от Бога Отца по обещанию Бога Сына, раскрывается учение о триединстве Бога.

В христианской истории событие, произошедшее в день Пятидесятницы, символизирует обретение апостолами их предназначения — быть миссионерами и создателями новой церкви. Считается, что после первой же проповеди апостола Петра крещение в Иерусалиме приняли христианство около трех тысяч человек.

История и традиции празднования

Праздник Святой Троицы стали отмечать после того, как в 381 году на втором Вселенском соборе в Константинополе был окончательно принят догмат о трех ипостасях Бога. На Руси празднование Троицы широко распространилось только в XIV веке при преподобном Сергии Радонежском, основателе Свято-Троицкого монастыря (ныне — Свято-Троицкая Сергиева лавра в Сергиевом Посаде Московской области). В церковном календаре Троица завершает 50-дневный пасхальный период.

Суббота накануне праздника носит название Вселенской, Троицкой или родительской, в этот день принято поминать всех усопших православных христиан. Понедельник после Пятидесятницы — день Святого Духа, а в народной традиции — Духов день.

В православных храмах на Троицу проходит одна из наиболее торжественных и красивых служб в году. Церкви украшают зелеными ветвями, цветами и травой, символизирующими обновление.

В зеленые одежды облачаются и клирики. После литургии проходит вечерня, во время которой читают три молитвы, обращенные к Богу, единому в трех лицах. С этого дня, впервые после Пасхи, и служители церкви, и прихожане вновь совершают коленопреклонение во время службы.

У восточных славян Троица входила в праздничный цикл (Семик), который начинался за три дня до Пятидесятницы и завершался обычно Духовым днем. В народной традиции известен также как Зеленые святки или Русальная неделя. Его основные ритуалы связаны с культом растительности, девичьими гуляньями и гаданиями, поминанием усопших. Символом праздника была береза.

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