Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 7 июняПутешествие Колумба, коронация Людовика XIV, открытие загадочных существ, живущих глубоко под землей, и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
11Пассажирский самолет разбился в Пакистане
16Беспорядки в США
06:31 (мск), источник: Аргументы и факты

Двойная оборона. Защищает ли перенесенная простуда от коронавируса?

После того, как началось массовое тестирование на антитела, исследователи обнаружили, что у людей, никогда не встречавшихся с коронавирусом, есть иммунные клетки против фрагментов нового вируса. Откуда они взялись и защищают ли они от «короны»?

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 06.06
Инфицировано458 689+8 855
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
24.056.06
Скончалось5 725+197
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
24.056.06
Выздоровело221 388+8 708
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
24.056.06
Инфицировано6 734 088+83 041
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
24.056.06
Скончалось394 875+3 436
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
24.056.06
Выздоровело2 746 192 
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
0
24.056.06
Идёт загрузка
Источник: Reuters

Сегодня, когда говорят о коронавирусе, никто не уточняет, о каком именно вирусе идет речь. Подразумевается, что SARS-COV-2 (тот самый, что вызывает заболевание COVID-19) — один-единственный. Хотя коронавирусы — достаточно большое семейство вирусов, способных вызывать заболевание и у человека, и у животных. Ежегодно в осенне-зимний период циркулирует несколько коронавирусов. Считается, что около 25% сезонных простуд вызвано именно ими. А дети и подростки до 10 раз в год переносят заболевания, возбудителями которых служат сезонные коронавирусы.

SARS-COV-2 наделал столько бед потому, что это новый вариант «короны», с которым человек еще не встречался.

Близнецы-братья

При этом у разных коронавирусов есть похожие фрагменты. Например, нынешний SARS-COV-2 — практически родной брат вируса SARS-CОV, который в 2002—2003 годах вызвал вспышку тяжелого острого респираторного синдрома (атипичной пневмонии). 80% их геномной нуклеотидной последовательности идентичны.

С другими коронавирусами нынешний схож не так сильно, однако идентичные фрагменты есть и у них. Поэтому у человека, который хоть раз болел сезонной простудой (а большинство людей болели ими десятки раз), есть и антитела, реагирующие на новый коронавирус.
Читайте также
Коронавирус: ученые убеждены, что нынешняя пандемия — не последняя

Однако вопрос, помогают ли такие антитела бороться с новой инфекцией (то есть дают ли сезонные простуды перекрестный иммунитет против «короны»), оставался открытым.

Команда ученых из Китая, США и Гонконга провела лабораторные эксперименты на культуре клеток, которые показали, что заражение одним коронавирусом вызывает выработку перекрестно-активных антител, которые могут связываться и с другим коронавирусом. Однако их ответ на заражение вторым коронавирусом был очень слабым, поэтому они оказались не способны его нейтрализовать. Дополнительные эксперименты на мышах подтвердили выводы ученых.

Скорее всего, имеющиеся «простудные» антитела не смогут даже обеспечить легкое течение заболевания COVID-19. Тяжесть заболевания у каждого конкретного человека определяется не числом перенесенных простуд, а состоянием иммунитета и вирусной нагрузкой (количеством вирусных частиц, попавших в организм).

Откуда защита?

Массовое тестирование показало еще один интересный момент: некоторые люди, не болевшие COVID-19, имеют специфические антитела (иммунитет) к новому вирусу.

— Вероятнее всего, они перенесли инфекцию в бессимптомной форме (по разным данным, таких людей 30−40% в популяции), или по какой-то причине их иммунная система была готова ко встрече с новым патогеном, — считает врач-эпидемиолог группы компаний «Инвитро» Константин Шидловский.

Тестирование более 100 тысяч человек показало, что 11% людей, сдавших тест на антитела класса G (IgG) к SARS-COV-2, уже встречались с возбудителем и выработали иммунный ответ.
Читайте также
Вирус тревоги: эмоциональность влияет на смертность от COVID-19

Отныне и до скончания века

Главная интрига состоит в том, сколько такой иммунитет будет держаться.

— На сегодняшний день нельзя с полной уверенностью утверждать, что наличие титров защитных антител гарантирует 100-процентную защиту, — поясняет Константин Шидловский. — Популяционные исследования иммунитета только начались. Пока ученые находятся в поиске ответов на вопросы о том, какой титр антител дает защиту и как долго они сохраняются в организме.

«Продолжительность защиты — вопрос открытый, — рассказывает и. о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Васин:

Сообщения о повторных заражениях пока не подтверждаются, имеющиеся связаны в том числе с ошибками диагностики. Вирус мутирует, поэтому повторное заражение возможно. Но по сравнению с гриппом скорость замен в геноме коронавируса ниже.

И тем не менее в будущем может потребоваться не одна вакцина от коронавируса, а несколько — от разных штаммов, как при гриппе. Поскольку большинство ученых сходятся в мысли, что коронавирус пришел к нам надолго. Скорее всего, он станет возбудителем обычного сезонного заболевания, как и остальные коронавирусы — как бы ни было трудно сегодня в это поверить.

Читайте также
 Банки вывозят из России золото – что это значит?
«Эти меры — очковтирательство». Евгений Гришковец о самоизоляции
Коронавирус COVID-19
В России за сутки выявлены 8 855 новых заболевших коронавирусом
Коронавирус COVID-19: главные события 4 июня
Виноват тестостерон: почему коронавирус не щадит мужчин
Коронавирус COVID-19: главные события 3 июня
Коронавирус COVID-19: главные события 6 июня
Кого Европа хочет видеть президентом США
Каждое второе турагентство может исчезнуть
Захарова назвала ответ на высылку российских дипломатов из Чехии
Диетолог рассказала, какой суп самый вредный
Состояние богатейших людей мира за день выросло на $20 млрд
В Волге заметили нефтяное пятно
Gnezdo.ru
Внук Юрия Гагарина подрос. Глянь, на кого похож
Как выглядит супруга самого красивого турка в мире
Не смолчала: Утяшева рассказала о причинах развода
Как скромные арабки ходят дома при муже: фото
Hi-Tech
Волосам нашли новое необычное применение Поход к парикмахеру может помочь создать пару «умных» часов
Авто
10 автомобильных марок, которые выжили в мае В мае российский автомобильный рынок рухнул на 51,8%, но это падение затронуло не всех. Авто Mail.ru расскажет о брендах, меньше всего пострадавших в прошлом месяце, и о том, какие автомобили они предлагают россиянам
Кино
Султаншу Хюррем в «Великолепном веке» могла сыграть брюнетка Роль, исполненная Мерьем Узерли, едва не досталась другой актрисе
Новости партнеров
Ты будешь удивлен, насколько Конституция станет близка тебе
Новое заявление Украины подтверждает необходимость обновить Конституцию
Вот 7 главных поправок в Конституцию – ты найдешь в них себя
Конституция поставит точку в призывах Украины отобрать у России Победу
Популярные темы на «Детях»
Клуб планирующих беременность летом 2020! 547
Третий ребенок 535
Как просидеть всю беременность на больничных? 478
Забавные катринки 431
Леди
Наталья Рудова восхитила сеть снимком в бикини Звезда похвасталась прекрасной фигурой.
Дом
Древнеримскую виллу нашли в Италии после 100 лет поисков
10 самых некурящих городов России
Упрощающие жизнь товары для «ленивых» со скидками на AliExpress
Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь