Двойная оборона. Защищает ли перенесенная простуда от коронавируса?

Сегодня, когда говорят о коронавирусе, никто не уточняет, о каком именно вирусе идет речь. Подразумевается, что SARS-COV-2 (тот самый, что вызывает заболевание COVID-19) — один-единственный. Хотя коронавирусы — достаточно большое семейство вирусов, способных вызывать заболевание и у человека, и у животных. Ежегодно в осенне-зимний период циркулирует несколько коронавирусов. Считается, что около 25% сезонных простуд вызвано именно ими. А дети и подростки до 10 раз в год переносят заболевания, возбудителями которых служат сезонные коронавирусы.
SARS-COV-2 наделал столько бед потому, что это новый вариант «короны», с которым человек еще не встречался.
Близнецы-братья
При этом у разных коронавирусов есть похожие фрагменты. Например, нынешний SARS-COV-2 — практически родной брат вируса SARS-CОV, который в 2002—2003 годах вызвал вспышку тяжелого острого респираторного синдрома (атипичной пневмонии). 80% их геномной нуклеотидной последовательности идентичны.
С другими коронавирусами нынешний схож не так сильно, однако идентичные фрагменты есть и у них. Поэтому у человека, который хоть раз болел сезонной простудой (а большинство людей болели ими десятки раз), есть и антитела, реагирующие на новый коронавирус.
Однако вопрос, помогают ли такие антитела бороться с новой инфекцией (то есть дают ли сезонные простуды перекрестный иммунитет против «короны»), оставался открытым.
Команда ученых из Китая, США и Гонконга провела лабораторные эксперименты на культуре клеток, которые показали, что заражение одним коронавирусом вызывает выработку перекрестно-активных антител, которые могут связываться и с другим коронавирусом. Однако их ответ на заражение вторым коронавирусом был очень слабым, поэтому они оказались не способны его нейтрализовать. Дополнительные эксперименты на мышах подтвердили выводы ученых.
Скорее всего, имеющиеся «простудные» антитела не смогут даже обеспечить легкое течение заболевания COVID-19. Тяжесть заболевания у каждого конкретного человека определяется не числом перенесенных простуд, а состоянием иммунитета и вирусной нагрузкой (количеством вирусных частиц, попавших в организм).
Откуда защита?
Массовое тестирование показало еще один интересный момент: некоторые люди, не болевшие COVID-19, имеют специфические антитела (иммунитет) к новому вирусу.
— Вероятнее всего, они перенесли инфекцию в бессимптомной форме (по разным данным, таких людей 30−40% в популяции), или по какой-то причине их иммунная система была готова ко встрече с новым патогеном, — считает врач-эпидемиолог группы компаний «Инвитро» Константин Шидловский.
Тестирование более 100 тысяч человек показало, что 11% людей, сдавших тест на антитела класса G (IgG) к SARS-COV-2, уже встречались с возбудителем и выработали иммунный ответ.
Отныне и до скончания века
Главная интрига состоит в том, сколько такой иммунитет будет держаться.
— На сегодняшний день нельзя с полной уверенностью утверждать, что наличие титров защитных антител гарантирует 100-процентную защиту, — поясняет Константин Шидловский. — Популяционные исследования иммунитета только начались. Пока ученые находятся в поиске ответов на вопросы о том, какой титр антител дает защиту и как долго они сохраняются в организме.
«Продолжительность защиты — вопрос открытый, — рассказывает и. о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Васин:
Сообщения о повторных заражениях пока не подтверждаются, имеющиеся связаны в том числе с ошибками диагностики. Вирус мутирует, поэтому повторное заражение возможно. Но по сравнению с гриппом скорость замен в геноме коронавируса ниже.
И тем не менее в будущем может потребоваться не одна вакцина от коронавируса, а несколько — от разных штаммов, как при гриппе. Поскольку большинство ученых сходятся в мысли, что коронавирус пришел к нам надолго. Скорее всего, он станет возбудителем обычного сезонного заболевания, как и остальные коронавирусы — как бы ни было трудно сегодня в это поверить.