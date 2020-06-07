Второй препарат от коронавируса поступит в российские больницы через три недели

— Производство начнётся после сертификации, в ближайшее время, тогда же будет поступать в больницы, предварительно, через три недели, — уточнили в пресс-службе, отметив, что лекарство будет назначаться врачами медучреждений.
«Левилимаб» показан больным с тяжёлым течением заболевания. Его действие связано с цитокиновым штормом — воспалительной реакцией иммунной системы человека, заражённого CoViD-19. При этом он противопоказан детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам и больным с тяжёлой печёночной недостаточностью и с бактериальными инфекциями в острой фазе, включая туберкулёз.
Напомним, первый российский препарат от коронавируса был одобрен Минздравом в конце мая. Он называется «Авифавир» и начнёт поставляться в больницы уже на следующей неделе.