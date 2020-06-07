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03:52 (мск), источник: Life.ru

Второй препарат от коронавируса поступит в российские больницы через три недели

Препарат для лечения коронавируса «Левилимаб» компании Biocad должен поступить в российские больницы примерно через три недели. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 06.06
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Инфицировано6 734 088+83 041
24.05
84446
25.05
111317
26.05
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Источник: Агентство «Москва»

— Производство начнётся после сертификации, в ближайшее время, тогда же будет поступать в больницы, предварительно, через три недели, — уточнили в пресс-службе, отметив, что лекарство будет назначаться врачами медучреждений.

«Левилимаб» показан больным с тяжёлым течением заболевания. Его действие связано с цитокиновым штормом — воспалительной реакцией иммунной системы человека, заражённого CoViD-19. При этом он противопоказан детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам и больным с тяжёлой печёночной недостаточностью и с бактериальными инфекциями в острой фазе, включая туберкулёз.

Напомним, первый российский препарат от коронавируса был одобрен Минздравом в конце мая. Он называется «Авифавир» и начнёт поставляться в больницы уже на следующей неделе.

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