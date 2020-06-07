Онищенко выступил за «более решительное» снятие ограничений в Москве

В Москве снимать ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса, нужно «более решительно». Об этом заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире радиостанции НСН.
«Считаю, что в Москве надо более решительно выходить из этих мер. С удовлетворением вижу, что условия для этого есть. Главное — люди понимают всю серьезность ситуации. Это базисное условие. Поэтому в Москве надо идти на снятие ограничений», — сказал Онищенко.
Нерешительность в вопросе снятия ограничений может стать губительной для сферы культуры, предупредил он. «Пермь, Омск — почему там нельзя [снять режим ограничений]?
По его словам, подобное «надо взламывать» и «заставлять людей профессионально работать и принимать решения».
Во время
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на фоне положительной динамики по коронавирусу на следующей неделе можно будет принять «радикальные решения» по смягчению ограничений. График снятия карантинных мер появится 8 июня. Большая же часть ограничений в Москве перестанет действовать до начала июля, отметил Собянин.
В столице продолжает действовать режим самоизоляции. В городе введен пропускной режим, а жители обязаны при выходе из дома надевать защитные маски и перчатки. В то же время промышленные и строительные предприятия, а также непродовольственные магазины и каршеринг в Москве уже возобновили работу.