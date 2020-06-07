Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 7 июняПутешествие Колумба, коронация Людовика XIV, открытие загадочных существ, живущих глубоко под землей, и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
16Беспорядки в США
11Пассажирский самолет разбился в Пакистане
07:42 (мск), источник: РБК

Онищенко выступил за «более решительное» снятие ограничений в Москве

В Москве есть условия для «более решительного» снятия ограничений, заявил Онищенко. Нерешительность в вопросе снятия карантинных мер может стать губительной для сферы культуры, и «это надо взламывать», отметил он.

Коронавирус COVID-19
07:51 (мск)Канделаки объяснила низкую смертность от COVID-19 в Москве
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 06.06
Инфицировано458 689+8 855
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
24.056.06
Скончалось5 725+197
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
24.056.06
Выздоровело221 388+8 708
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
24.056.06
Инфицировано6 734 088+83 041
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
24.056.06
Скончалось394 875+3 436
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
24.056.06
Выздоровело2 746 192 
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
0
24.056.06
Идёт загрузка
Источник: AP 2020

В Москве снимать ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса, нужно «более решительно». Об этом заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире радиостанции НСН.

Читайте также
Мишустин обязал возвращать стоимость билетов при отмене мероприятий

«Считаю, что в Москве надо более решительно выходить из этих мер. С удовлетворением вижу, что условия для этого есть. Главное — люди понимают всю серьезность ситуации. Это базисное условие. Поэтому в Москве надо идти на снятие ограничений», — сказал Онищенко.

Нерешительность в вопросе снятия ограничений может стать губительной для сферы культуры, предупредил он. «Пермь, Омск — почему там нельзя [снять режим ограничений]? Месяц-другой, и погибнет Мариинка, которая насчитывает несколько тысяч человек. Если певец не поет, музыкант не играет, танцор не танцует, то — все! Речь не про Питер или Москву. Речь обо всей России», — отметил Онищенко.

По его словам, подобное «надо взламывать» и «заставлять людей профессионально работать и принимать решения».

Во время онлайн-встречи с деятелями культуры 6 июня президент Владимир Путин заявил о стремлении выйти из режима ограничений «как можно быстрее». В частности, Роспотребнадзору он поручил подумать, как организовать репетиции деятелей культуры, чтобы те не потеряли квалификацию, попросив при этом при подготовке рекомендаций обойтись без «забюрокраченности».

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на фоне положительной динамики по коронавирусу на следующей неделе можно будет принять «радикальные решения» по смягчению ограничений. График снятия карантинных мер появится 8 июня. Большая же часть ограничений в Москве перестанет действовать до начала июля, отметил Собянин.

В столице продолжает действовать режим самоизоляции. В городе введен пропускной режим, а жители обязаны при выходе из дома надевать защитные маски и перчатки. В то же время промышленные и строительные предприятия, а также непродовольственные магазины и каршеринг в Москве уже возобновили работу.

Во время загрузки произошла ошибка.
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:20 MSK, 06.06
 Ученые открыли еще одно полезное свойство кофе
Названы овощи и фрукты, содержащие больше всего токсинов
Коронавирус COVID-19
В России за сутки выявлены 8 855 новых заболевших коронавирусом
Коронавирус COVID-19: главные события 4 июня
Виноват тестостерон: почему коронавирус не щадит мужчин
Коронавирус COVID-19: главные события 3 июня
Коронавирус COVID-19: главные события 6 июня
Кого Европа хочет видеть президентом США
Защищает ли перенесенная простуда от коронавируса
В Бразилии за сутки умерли более 900 человек с COVID-19
Диетолог рассказала, какой суп самый вредный
Захарова назвала ответ на высылку российских дипломатов из Чехии
В Волге заметили нефтяное пятно
Gnezdo.ru
Внук Юрия Гагарина подрос. Глянь, на кого похож
Как выглядит супруга самого красивого турка в мире
Не смолчала: Утяшева рассказала о причинах развода
Как скромные арабки ходят дома при муже: фото
Hi-Tech
Волосам нашли новое необычное применение Поход к парикмахеру может помочь создать пару «умных» часов
Авто
Кто готов платить за информацию о водителях и работе их авто Потенциально эти данные могут заинтересовать злоумышленников
Кино
Султаншу Хюррем в «Великолепном веке» могла сыграть брюнетка Роль, исполненная Мерьем Узерли, едва не досталась другой актрисе
Новости партнеров
Состояние Булановой ухудшилось
Убогая: муж Полины Гагариной заговорил после разрыва с певицей
Степаненко прокомментировала возвращение Петросяна
Сколько семей разрушено Навкой-разлучницей. Как она живет с этим
Gnezdo.ru
Помните эту красивую пару? Гляньте на них сейчас
СМИ подтвердили диагноз Дарьи Мороз
Эмин показал, с кем проводит время после развода
Порвавший с женой Эмин раскрыл причину
Леди
Наталья Рудова восхитила сеть снимком в бикини Звезда похвасталась прекрасной фигурой.
Новости партнеров
Коронавирус съел сердце и легкие: Россия лишилась великого артиста
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь