Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 7 июняПутешествие Колумба, коронация Людовика XIV, открытие загадочных существ, живущих глубоко под землей, и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
16Беспорядки в США
11Пассажирский самолет разбился в Пакистане
07:51 (мск), источник: Газета.Ру

Канделаки объяснила низкую смертность от COVID-19 в Москве

Телеведущая Тина Канделаки в своем Telegram-канале написала, что Москва была полностью мобилизованной, когда на городские больницы пришелся пик нагрузки из-за эпидемии коронавируса, поэтому смертность в столице оказалась «лучше», чем в европейских странах.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 06.06
Инфицировано458 689+8 855
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
24.056.06
Скончалось5 725+197
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
24.056.06
Выздоровело221 388+8 708
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
24.056.06
Инфицировано6 734 088+83 041
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
24.056.06
Скончалось394 875+3 436
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
24.056.06
Выздоровело2 746 192 
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
0
24.056.06
Идёт загрузка

Она прокомментировала исследование российского Минюста об обоснованности противоэпидемических мер, которые введены в России.

По ее словам, еще рано подводить итоги, так как пандемия COVID-19 не закончилась.

«В то же время мы уже знаем, что пик заражений (а значит, и пик нагрузки на больницы) Москва встретила полностью мобилизованной. Именно поэтому наша статистика смертности от ковида лучше, чем в других европейских странах. О США и Бразилии я вообще молчу», — написала Канделаки.

По последним данным, в Москве выявлено более 193 тыс. заболевших, выздоровели свыше 100 тыс. пациентов, скончались 2 864 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Во время загрузки произошла ошибка.
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:20 MSK, 06.06
 Роскачество признало самым безопасным продуктом в России водку
Названы сферы с наиболее высокими зарплатами в России
Коронавирус COVID-19
В России за сутки выявлены 8 855 новых заболевших коронавирусом
Коронавирус COVID-19: главные события 4 июня
Виноват тестостерон: почему коронавирус не щадит мужчин
Коронавирус COVID-19: главные события 3 июня
Коронавирус COVID-19: главные события 6 июня
Кого Европа хочет видеть президентом США
Защищает ли перенесенная простуда от коронавируса
В Бразилии за сутки умерли более 900 человек с COVID-19
Диетолог рассказала, какой суп самый вредный
Захарова назвала ответ на высылку российских дипломатов из Чехии
В Волге заметили нефтяное пятно
Здоровье
Почему гастрит и язва появляются не от стресса Подлинная история открытия, удостоенного Нобелевской премии.
Hi-Tech
Волосам нашли новое необычное применение Поход к парикмахеру может помочь создать пару «умных» часов
Авто
Кто готов платить за информацию о водителях и работе их авто Потенциально эти данные могут заинтересовать злоумышленников
Кино
Султаншу Хюррем в «Великолепном веке» могла сыграть брюнетка Роль, исполненная Мерьем Узерли, едва не досталась другой актрисе
Новости партнеров
Россиянам летом угрожает катастрофа: Володина озвучила прогноз
Эти три слова помогли мне уйти от приставучих цыган. Спасибо моей бабушке
Соловьев поставил Лукашенко на место
Я до сих пор жалею, что спустя 25 лет пошла на встречу одноклассников
Дети
Женщина призналась, что не выносит сына. Ее поддержали в сети Мать осознала, что появление ребенка разрушило ее жизнь
Леди
Наталья Рудова восхитила сеть снимком в бикини Звезда похвасталась прекрасной фигурой.
Новости партнеров
Коронавирус съел сердце и легкие: Россия лишилась великого артиста
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь