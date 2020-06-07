Доктор Комаровский дал совет для переболевших COVID-19

По его словам, переболевшие COVID-19 люди не должны рисковать здоровьем других, так как могут «взяться за дверную ручку, получить “в руку” коронавирус, поздороваться с кем-то и заразить его».
Комаровский заявил, что не следует везде ходить и хвататься за все подряд. «Будьте, пожалуйста, осторожны: соблюдайте социальную дистанцию и мойте руки», — добавил врач.
Он также сообщил, что после спада эпидемии лаборатории разгрузятся, и у каждого жителя будет возможность сдать тест на антитела к коронавирусу, чтобы определить: перенес он уже болезнь или нет.
До этого телеведущая и врач Елена Малышева написала в Instagram, что не меньше половины людей, больных коронавирусной инфекцией, переносят ее без симптомов.
Именно поэтому, по ее словам, важно соблюдать масочный режим: он позволит не передать вирус от человека, который даже не подозревает, что он болен.