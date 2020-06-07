В России зарегистрированы еще 8 984 случая COVID-19

У 38,5% новых пациентов не было клинических проявлений болезни. В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 467 673 случая (+2,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Суточный прирост в стране остается примерно на одном уровне уже третью неделю, колеблясь в диапазоне от 8,3 до 9,2 тыс. Темп прироста также остается незначительным — около 2%.
За последние сутки умерли 134 человека. За весь период скончались 5 859 человек. Выписаны еще 5 343 человека. За весь период вылечились 226 731 человек.
Роспотребнадзор сообщил, что в России проведено более 12,7 млн тестов на коронавирус, из них за сутки — 332 тыс. Под меднаблюдением остаются 318 тысяч человек.
В Москве за сутки зарегистрированы 1 956 новых случаев COVID-19. Умерли 55 пациентов, вылечились 2 283 человека.
Еще 754 случая выявлены в Московской области, 340 — в Санкт-Петербурге, 317 — в Нижегородской области, 240 — в Свердловской области, 201 — в Ростовской области, 179 — в Иркутской области, 165 — в Красноярском крае, 139 — в Воронежской области, 128 — в Ивановской области, 122 — в Архангельской области, 119 — в Волгоградской области, 118 — в Тыве, по 115 — в Дагестане, Тульской области, Челябинской области, Ханты-Мансийском АО, по 112 — в Смоленской, Саратовской областях, 110 — в Орловской области, 105 — в Новосибирской области. В остальных регионах суточный прирост составил меньше 100 случаев.