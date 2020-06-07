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10:40 (мск), источник: Интерфакс

В России зарегистрированы еще 8 984 случая COVID-19

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU — В России за сутки выявлены 8 984 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 07.06
Инфицировано467 673+8 984
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
24.056.06
Скончалось5 859+134
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
24.056.06
Выздоровело226 731+5 343
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
24.056.06
Инфицировано6 734 088 
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
24.056.06
Скончалось394 875 
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
24.056.06
Выздоровело2 746 192 
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
0
24.056.06
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Источник: Агентство «Москва»

У 38,5% новых пациентов не было клинических проявлений болезни. В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 467 673 случая (+2,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Суточный прирост в стране остается примерно на одном уровне уже третью неделю, колеблясь в диапазоне от 8,3 до 9,2 тыс. Темп прироста также остается незначительным — около 2%.

За последние сутки умерли 134 человека. За весь период скончались 5 859 человек. Выписаны еще 5 343 человека. За весь период вылечились 226 731 человек.

Роспотребнадзор сообщил, что в России проведено более 12,7 млн тестов на коронавирус, из них за сутки — 332 тыс. Под меднаблюдением остаются 318 тысяч человек.

Ситуация в регионах

В Москве за сутки зарегистрированы 1 956 новых случаев COVID-19. Умерли 55 пациентов, вылечились 2 283 человека.

Еще 754 случая выявлены в Московской области, 340 — в Санкт-Петербурге, 317 — в Нижегородской области, 240 — в Свердловской области, 201 — в Ростовской области, 179 — в Иркутской области, 165 — в Красноярском крае, 139 — в Воронежской области, 128 — в Ивановской области, 122 — в Архангельской области, 119 — в Волгоградской области, 118 — в Тыве, по 115 — в Дагестане, Тульской области, Челябинской области, Ханты-Мансийском АО, по 112 — в Смоленской, Саратовской областях, 110 — в Орловской области, 105 — в Новосибирской области. В остальных регионах суточный прирост составил меньше 100 случаев.

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