Коронавирус: загадка «тихих разносчиков» без симптомов

Исследователи говорят, что необходимо понять, как много людей болеет без симптомов, и в самом ли деле пандемию подпитывают такие вот «тихие распространители».
Когда 19 января в одной из церквей Сингапура собралась паства, никто и помыслить не мог, что это возымеет глобальные последствия при распространении коронавиурса.
По случаю воскресенья одна из проповедей по традиции велась на мандаринском китайском. Среди собравшихся была и супружеская пара средних лет, утром прибывшая из Китая.
Гости выглядели совершенно здоровыми, и никому в голову не могло прийти, что они являются разносчиками инфекции.
А нет симптомов — нет и инфекции, полагали тогда.
Китайцы вскоре покинули церковь, но очень быстро дело приняло печальный оборот, и никто не мог понять, что происходит. Уже 22 января женщина заболела, через два дня слег и ее муж. Это ни у кого не вызвало особого удивления, ведь оба они прилетели из города Ухань, где возник эпицентр коронавируса.
Однако на следующей неделе без видимых причин заболело уже трое сингапурцев — это были первые, самые загадочные на тот момент случаи заражения в стране. Именно расследование причин их болезни в дальнейшем привело к открытию новых и весьма тревожных подробностей того, как коронавирус столь успешно находил себе новых жертв.
«Мы были сильно озадачены, — признается глава отделения инфекционных заболеваний при министерстве здравоохранения Сингапура доктор Вернон Ли. — Люди, не знавшие друг друга, умудрились перезаразиться, не проявляя никаких симптомов заболевания».
Поэтому доктор Ли вместе со своими коллегами и при помощи полиции и специальных «охотников за вирусом» начал расследование, создавая подробную карту того, когда и где находились инфицированные. Этот процесс получил название «выявление контактов», и сейчас он применяется в Великобритании и во многих странах. Процесс заключается в выявлении всех причастных к вспышке заболевания, с целью его искоренения. И Сингапур стал известен благодаря скорости и эффективности исполнения этого процесса.
Всего за несколько дней участники расследования смогли опросить 191 прихожанина той самой церкви и выяснить, что 142 из них в воскресенье были на службе. Так же быстро выяснилось, что двое заболевших сингапурцев присутствовали на службе вместе с китайской парой.
«Они могли разговаривать друг с другом, обмениваться рукопожатиями во время той службы», — говорит доктор Ли.
Это был важный шаг в расследовании, который мог объяснить, как передавалась инфекция, но при этом отсутствовал один ключевой фактор.
Была и еще куда более сложная загадка. Подтвердился факт заражения еще одной сингапурской женщины, которая, однако, на той церковной службе не присутствовала. Правда, в церкви в тот день она все же была, только несколько позже. Так как же она могла подцепить вирус?
В поисках улик следователи решили изучить записи камер наблюдения, сделанные в то воскресенье. И вот
Как выяснилось, хотя муж и жена не проявляли никаких симптомов заболевания и чувствовали себя нормально, они все же были разносчиками вируса. Возможно, вирус перешел на стулья с их пальцев или выделился при дыхании, точно это не известно, зато последствия оказались самыми серьезными.
Когда доктор Ли сопоставил все улики, у него нашлось только одно объяснение: вирус передавался людьми, которые были заражены, но не осознавали этого.
Но если вирус распространяется и без симптомов, тихо и незаметно, то как вообще можно остановить это заболевание? Ли вспоминает, как на него снизошло озарение: «Каждый раз, когда вы делаете научное открытие, хочется воскликнуть “эврика”! Вы понимаете, что благодаря тяжелому труду отдельных людей и целых коллективов вы постигли
А открытие заключалось в том, что называется «предсимптомной передачей», когда человек еще не знает, что уже является переносчиком инфекции, потому что кашель, температура и иные классические симптомы у него еще не появились.
Новое исследование продемонстрировало, что за
Потенциально это очень важный фактор, поскольку как только вы осознаете, что можете быть больны, все, кто находился с вами в близком контакте, могут быть предупреждены о необходимости самоизоляции.
То есть такая изоляция может быть обеспечена во время ключевой фазы заражения, когда симптомы еще не проявились. Впрочем, вопрос о том, как болезнь может распространяться без кашля, при котором в воздух попадают вирусы, остается открытым.
Если вирус репродуцируется в верхних дыхательных путях, то вполне возможно, что часть вирусов выделяется с каждым выдохом. И все, кто находится поблизости, особенно в закрытом помещении, могут легко заразиться.
Вирус может попасть вам на руки, когда вы касаетесь зараженного человека или дверной ручки — или во время сидения в церкви. Каков бы ни был путь заражения, вирус использует тот факт, что люди теряют бдительность, когда не подозревают о возможности подхватить инфекцию.
Это еще более загадочный сценарий, и ученые пока что просто не имеют ответов. Ведь одно дело — знать, что люди могут быть заразными еще до того, как у них проявились симптомы, и совсем другое — когда люди заражаются, но симптомы так и не проявляются.
Одним из самых ярких исторических примеров считается
Во всех домах, куда Мэри Маллон нанималась кухаркой, люди заболевали тифом, и по крайней мере три человека скончались от этой болезни. При этом сама Мэри оставалась совершенно здоровой.
В конце концов связь между заболеванием и поварихой была установлена, она оказалась носителем инфекции, хотя сама оставалась здоровой. Пресса окрестила ее «тифозной Мэри», а власти отправили женщину под замок, где она и просидела 23 года до самой своей смерти в 1938 году.
23-летняя медсестра Амелия Пауэлл была потрясена, когда узнала, что является бессимптомным носителем инфекции. В тот момент, когда врач позвонил ей и сообщил результаты анализов, она как раз работала в палате кембриджской клиники Адденбрук.
Амелия чувствовала себя нормально и считала, что находится в полной безопасности, поскольку при работе с пациентами, больными Covid-19, пользовалась индивидуальными средствами защиты. Однако вся ее уверенность моментально испарилась, когда, к ее ужасу, анализы дали положительный результат.
«Ощущение было такое, словно мне сообщили о смерти близкого, это было
Ей пришлось немедленно уйти с работы и самоизолироваться дома.
«Конечно, я переживала, ведь я видела изнанку, так сказать, видела, как быстро ухудшается состояние больных коронавирусом, и думала, что же случится со мной». Однако, к ее огромному удивлению, она так и не заболела. «Со мной буквально ничего не случилось: дома я продолжала заниматься зарядкой, нормально ела, нормально спала», — рассказывает Амелия.
Амелия узнала о том, что у нее коронавирус, только потому, что весь медперсонал больницы обязали пройти проверку. Результат этой проверки удивил экспертов: из более чем тысячи человек до 3% показали положительный результат, не проявляя при этом никаких симптомов.
Еще больше бессимптомных зараженных оказалось на круизном лайнере «Даймонд принцесс», который эпидемия застала у берегов Японии. Лайнер окрестили «чашкой Петри», то есть настоящим рассадником инфекции, ведь на борту обнаружилось около 700 случаев заражения.
А в одном из домов для престарелых в Вашингтоне более половины обитателей дали положительный результат на коронавирус, но при этом не проявляли признаков заболевания.
Разные исследования выдают совершенно разные данные по числу бессимптомных заражений, варьирующиеся от 5% до 80%. К такому выводу пришел профессор Оксфордского университета Карл Хенеган, который вместе с коллегами проштудировал результаты 21 исследовательского проекта на эту тему.
Более того, если анализы на Covid-19 будут брать только у людей, проявляющих симптомы заболевания, а именно этого требует существующая в Великобритании практика, то
Одно из главных опасений медсестры Амелии заключалось в том, что она могла, сама того не ведая, заразить вирусом
«Не думаю, что это произошло, поскольку анализы всех моих коллег дали отрицательный результат, но все равно неприятно ощущать, что я так долго была носителем инфекции, — говорит Амелия. — И при этом мы
Тревожным сигналом для властей стали результаты одного исследования, проведенного в Китае, согласно которым число бессимптомных инфицированных на самом деле даже выше, чем число больных с симптомами.
Группа специалистов, изучавших ситуацию на борту лайнера «Даймонд принцесс», выдвинула предположение, что бессимптомные инфицированные менее заразны, чем люди с симптомами, но они все равно могли стать важным источником заражения.
В попытке найти ответы ученые во главе с профессором Нилом Холлом предлагают сделать анализы на коронавирус у всего населения города Норидж.
«Бессимптомные случаи могут быть той самой “темной материей” нынешней эпидемии», — считает профессор Холл. Речь идет о пресловутой невидимой субстанции, из которой, предположительно, по большей части состоит материя нашей Вселенной, но которая до сих пор не обнаружена.
Профессор Холл опасается, что бессимптомные случаи, несмотря на все меры властей по охране общественного здоровья, продолжают подпитывать нынешнюю эпидемию.
«Если есть люди, которые не подозревают о том, что они больны, и при этом пользуются общественным транспортом и медицинскими учреждениями, это неизбежно ведет к росту заражений, — утверждает ученый. — Любые действия в отношении людей, обратившихся в лечебные учреждения с симптомами заболевания, будут лишь половинчатым решением проблемы».
Они убеждены в том, что единственный способ остановить распространение болезни — это выявить всех инфицированных путем тестирования, вне зависимости от того, есть ли у них симптомы заболевания.
И особое внимание они предлагают обратить на работников системы здравоохранения и социального обеспечения, которые контактируют с группой риска.
Аналогичный подход, только в более крупных масштабах, уже принят в городе Ухань, который, судя по всему, стал первым очагом эпидемии.
Там в течение 9 дней было проведено тестирование 6,5 млн жителей с целью выявить всех носителей, в том числе и скрытых.
По мере того, как карантинные меры ослабляются, и все больше людей начинает пользоваться общественным транспортом, ездить на работу и ходить по магазинам, опасность невидимых рисков значительно возрастает.
Именно поэтому правительства по всему миру твердят своим гражданам, как важно совместными усилиями выявлять контакты всех инфицированных и соблюдать правила самоизоляции. Они также напоминают, что одним из самых надежных и эффективных средств защиты остается соблюдение социальной дистанции. Ну, а там, где это не представляется возможным, людям следует носить маски, даже если это маски домашнего изготовления.
Когда власти США объявляли об этих мерах, они ссылались на открытие, сделанное в церкви Сингапура еще в январе. Смысл посыла заключается в том, что вы должны думать не только о собственной защите, но и о защите окружающих от себя на случай, если вы больны, но не догадываетесь об этом.
Многие эксперты в области здравоохранения опасаются, что ношение масок может отвлечь людей от мытья рук или социального дистанцирования или даже повысить риск заражения, если с этими масками неправильно обращаться. Однако все больше и больше стран, в том числе и Великобритания, убеждаются в эффективности масок.
Разумеется, само по себе ношение маски не остановит пандемию, но поскольку мы пока еще слишком мало знаем о бессимптомной передаче вируса, любая попытка уберечься от него того стоит.
Дэвид Шукман
Научный редактор Би-би-си