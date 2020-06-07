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14:03 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Сергей и Юлия Скрипаль переехали в Новую Зеландию

ЛОНДОН, 7 июня. /ТАСС/. Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия переехали в Новую Зеландию и живут там под новыми именами. Об этом сообщила в воскресенье газета The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Великобритании.

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По словам собеседника издания, для обоих были придуманы новые биографии и оформлены необходимые документы. Они также получили «помощь для того, чтобы начать новую жизнь». В 2019 году британские СМИ сообщали о том, что отца и дочь могут переселить в одну из стран, входящих в разведывательный альянс «Пять глаз» (Five Eyes). Помимо Великобритании, это Австралия, Канада, Новая Зеландия и США.

До этого The Sunday Times писала о том, что британская разведка обсуждает с коллегами из ЦРУ возможность переправить Скрипалей в США.

The Sunday Times отмечает, что Скрипали, скорее всего, проведут остаток жизни под новыми именами, воздерживаясь от контактов с прессой, знакомыми и родными. При этом бывший сосед Сергея Скрипаля Росс Кассиди заявил газете, что в декабре получил от него открытку. Тот поздравлял его с Рождеством.

Именно Кассади и его жена отвезли Скрипаля в аэропорт Хитроу, чтобы забрать оттуда Юлию за день до того, как россияне подверглись воздействию отравляющего вещества. Супруги Кассади больше десяти лет дружили со Скрипалями и стали единственными гражданскими лицами, получившими разрешение навестить Юлию Скрипаль в больнице после предполагаемого отравления.

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Ранее племянница Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщала о том, что тот дважды звонил ей весной 2019 года, а в июне того же года разговаривал по телефону со своей матерью Еленой.

4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия, по заявлениям британской стороны, подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Специалисты из лаборатории в британском Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.

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