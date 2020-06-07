14:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жителям Пекина раздадут 1,7 млрд долларов
Их можно будет тратить на еду, товары и развлечения.
Власти Пекина начали раздавать жителям города ваучеры на общую сумму 12,2 млрд юаней (1,7 млрд долларов), чтобы стимулировать потребление и поддержать местную экономику.
Ранее на такой шаг пошли около 50 других китайских городов, в том числе Ухань, Ханчжоу, Нанкин и Шэньчжэнь, сообщает Bloomberg. Ваучеры можно будет использовать в магазинах, ресторанах и кафе, для покупок в Интернете, тратить на спорт, туризм или образование.
За первые четыре месяца года розничные продажи в городе упали на 20,4%. Это даже больше, чем во всей стране за период изоляции (16,2%), сообщило национальное бюро статистики.
Ранее программы поддержки населения на фоне кризиса запустили Япония, Сингапур, США, Испания и некоторые другие страны или отдельные города.
Президент России Владимир Путин 2 июня одобрил план восстановления экономики страны. Его стоимость составит пять триллионов рублей.
Анна Лысенко