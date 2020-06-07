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17:22 (мск), источник: РИА Новости

Создатель препарата от коронавируса рассказал об особенностях лекарства

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Препарат «Левилимаб», созданный для лечения осложнений COVID-19, изначально хотели применять при ревматоидном артрите, рассказал гендиректор российской биотехнологической компании BIOCAD Дмитрий Морозов.

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Источник: AP 2020

«Так как в мире есть опыт использования подобного типа препаратов для лечения пациентов с COVID-19, мы его перепозиционировали туда и начали клинические испытания», — приводит его слова RT.

В пачке находятся два шприца, которые врачи могут ставить либо одновременно, либо с небольшой задержкой. Затем пациент остается десять дней под наблюдением и после этого выписывается.

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Морозов подчеркнул, что это полностью оригинальный препарат, молекулы которого создавала компания. Сначала его предполагалось вводить после начала у пациента цитокинового шторма, однако врачи из Центральной клинической больницы Управделами президента в рамках клинических испытаний разработали собственный режим применения.

«Как только они видят, что у человека есть небольшая одышка или иные признаки заболевания COVID-19, которые могут перерасти в отягчающие состояния, они его начинают применять на опережение», — рассказал Морозов.

Ранее в пресс-службе Biocad сообщили, что препарат поступит в российские больницы примерно через три недели.

В России число заразившихся коронавирусной инфекцией превысило 467 тысяч человек, жертвами стали 5689 пациентов.

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