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17:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бэнкси «сжег» флаг США

Знаменитый мастер граффити из Великобритании отреагировал на массовые протесты в Штатах.

Уличный художник Бэнкси опубликовал работу, посвященную протестам в США. На рисунке американский флаг загорается от поминальной свечи.

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«Сперва я думал, мне следует заткнуться и просто слушать о проблемах темнокожих людей. Но зачем? Ведь это не их проблема, а моя», — написал он.

«Людей с разными цветами кожи подводит система. Система, выстроенная белыми. Это как лопнувшая труба, которая затапливает тех, кто живет этажом ниже. Несправедливая система делает жизнь темнокожих невыносимой, но исправлять ее должны не они. Они и не могут. Никто не разрешит им чинить поломку в чужой квартире».

«Расизм — это проблема белых. И если они её не исправят, кому-то рано или поздно придётся вломиться в ту самую квартиру сверху, выбив дверь», — пишет он.

Ранее стало известно, что в центре Вашингтона демонстранты вновь начали громить витрины в ходе крупнейшей с начала протестов акции.

Анна Лысенко

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