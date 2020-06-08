05:01 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Врачам рассчитали прием
Минздрав вводит нормы времени посещения специалистов.
Минздрав уточнил нормативы времени приема одного пациента у инфекционистов, онкологов, хирургов в амбулаторном звене. Это, по мнению ведомства, позволит точнее прогнозировать потребность системы ОМС в таких специалистах. Эксперты, впрочем, отмечают, что такой подход малоэффективен
Минздрав предложил установить нормативы времени посещения ряда врачей в амбулаторном звене. Проект соответствующего приказа был опубликован на портале regulation.gov.ru. Документ был подготовлен по итогам поручений после заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
Заполнение документации не должно отнимать больше 40% от времени приема, в том случае, если он профилактический, норма сокращается на 10−40%.
Нормы времени являются основой для расчета норм нагрузки, нормативов численности и иных показателей труда
Предполагаемая численность посещений одного специалиста в год устанавливается программой госгарантий, которая, в свою очередь, строится на прогнозе заболеваемости для различных групп населения. Как отмечает советник главы
Уточнение времени приема, по словам главы Центра экономики здравоохранения Высшей школы экономики Сергея Шишкина, может позволить регионам расширить число ставок для ряда специалистов, но при этом проблемой может оказаться их привлечение. «Нужно, чтобы такие прогнозы четко учитывались образовательной системой, иначе специалисты будут просто переезжать из региона в регион», — говорит он. Отметим, что, хотя для ряда специальностей Минздрав ввел временные нормативы еще в 2015 году, пока нет свидетельств о том, как это сказалось на их численности в системе ОМС.
Анастасия Мануйлова