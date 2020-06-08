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05:01 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Врачам рассчитали прием

Минздрав вводит нормы времени посещения специалистов.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Минздрав уточнил нормативы времени приема одного пациента у инфекционистов, онкологов, хирургов в амбулаторном звене. Это, по мнению ведомства, позволит точнее прогнозировать потребность системы ОМС в таких специалистах. Эксперты, впрочем, отмечают, что такой подход малоэффективен из-за возможных неточностей расчетов заболеваемости населения в отсутствие долгосрочного управления системой профильного образования.

Минздрав предложил установить нормативы времени посещения ряда врачей в амбулаторном звене. Проект соответствующего приказа был опубликован на портале regulation.gov.ru. Документ был подготовлен по итогам поручений после заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

По предложению Минздрава время посещения гематолога и инфекциониста составит 20 минут, онколога — 23 минуты, хирурга и пульмонолога — 26 минут, фтизиатра — 35 минут.

Заполнение документации не должно отнимать больше 40% от времени приема, в том случае, если он профилактический, норма сокращается на 10−40%.

Нормы времени являются основой для расчета норм нагрузки, нормативов численности и иных показателей труда врачей-специалистов амбулаторного звена. Минздрав занимается их внедрением с 2012 года, когда пункт о совершенствовании норм труда в здравоохранении появился в «дорожной карте» развития социальной сферы. За это время ведомство успело определить нормативы посещений для терапевтов, стоматологов, кардиологов и ряда других специалистов. Хотя, как утверждало ведомство, нормативы времени были предложены по итогам исследований временных затрат в ряде регионов, после нормирования посещений и врачи, и пациенты жаловались на нехватку времени.

Как следует из пояснительной записки к проекту приказа, после внедрения временных нормативов Минздравом регионы получат новый инструмент для расчета своей потребности в определенных медработниках.
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Предполагаемая численность посещений одного специалиста в год устанавливается программой госгарантий, которая, в свою очередь, строится на прогнозе заболеваемости для различных групп населения. Как отмечает советник главы Научно-исследовательского финансового института при Минфине Николай Авксентьев, прогноз необходимой для системы ОМС численности ряда специалистов, безусловно, станет более точным после появления нормативов по времени приема. Однако, по его словам, эффективность таких расчетов ограничена точностью оценки потребности в медицинской помощи со стороны населения. «В отсутствие формальной методики установления нормативов объемов помощи для программы госгарантий оценить ее невозможно», — говорит он.

Уточнение времени приема, по словам главы Центра экономики здравоохранения Высшей школы экономики Сергея Шишкина, может позволить регионам расширить число ставок для ряда специалистов, но при этом проблемой может оказаться их привлечение. «Нужно, чтобы такие прогнозы четко учитывались образовательной системой, иначе специалисты будут просто переезжать из региона в регион», — говорит он. Отметим, что, хотя для ряда специальностей Минздрав ввел временные нормативы еще в 2015 году, пока нет свидетельств о том, как это сказалось на их численности в системе ОМС.

Анастасия Мануйлова

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