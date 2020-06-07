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21:52 (мск), источник: Секрет Фирмы

Абрамович купил картину Эдварда Мунка «Крик» за $120 млн

Российский миллиардер Роман Абрамович приобрёл картину «Крик» норвежского художника Эдварда Мунка, заплатив за неё $120 млн. О покупке сообщил Telegram-канал Sotheby's Life.

Источник: AP 2020

По информации источника, Абрамович приобрёл единственный из четырёх вариантов полотна, хранившийся в частной коллекции. Другие детали сделки не уточняются.

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«Крик» — серия картин норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка, написанная в промежутке между 1893 и 1910 годами. На них изображена кричащая человеческая фигура на фоне красного неба.

Единственная версия сюжета, находящаяся в частных руках, выполнена пастелью. Последние восемь лет этой картиной владел американский инвестор Леон Блэк, который приобрёл её на аукционе Sotheby's в мае 2012 года за $120 млн. Полотно входит в десятку самых дорогих картин мира.

Ранее стало известно, что Роман Абрамович приобрёл в Израиле виллу за $64,5 млн. Сделка стала рекордной на рынке недвижимости страны, а дом российского миллиардера — самым дорогим.

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