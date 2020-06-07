21:52 (мск), источник: Секрет Фирмы
Абрамович купил картину Эдварда Мунка «Крик» за $120 млн
Российский миллиардер Роман Абрамович приобрёл картину «Крик» норвежского художника Эдварда Мунка, заплатив за неё $120 млн. О покупке сообщил
По информации источника, Абрамович приобрёл единственный из четырёх вариантов полотна, хранившийся в частной коллекции. Другие детали сделки не уточняются.
«Крик» — серия картин норвежского
Единственная версия сюжета, находящаяся в частных руках, выполнена пастелью. Последние восемь лет этой картиной владел американский инвестор Леон Блэк, который приобрёл её на аукционе Sotheby's в мае 2012 года за $120 млн. Полотно входит в десятку самых дорогих картин мира.
Ранее стало известно, что Роман Абрамович приобрёл в Израиле виллу за $64,5 млн. Сделка стала рекордной на рынке недвижимости страны, а дом российского миллиардера — самым дорогим.