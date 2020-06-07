21:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
Коронавирус COVID-19: главные события 7 июня
Защищает ли перенесенная простуда от коронавируса, как много людей болеет без симптомов и когда возобновится международное авиасообщение.
За сутки выявлены 8 984 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Всего в РФ зарегистрировано 467 673 случая случая инфекции. За весь период вылечились 226 731 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, число умерших по всему миру в результате заражения COVID-19 превысило 400 тыс. человек. По числу смертей в мире, согласно данным университета, лидируют США: 109,8 тыс. Следом идут Великобритания (40,5 тыс.), Бразилия (35,9 тыс.), Италия (33,8 тыс.), Франция (29,1 тыс.). Россия занимает 14-е место с 5,8 тыс. (по данным российского оперативного штаба, за последние сутки умерли 134 человека, а всего — 5859).
Более 900 пациентов с коронавирусом нового типа скончались за последние сутки, медики зафиксировали свыше 27 тысяч случаев заражения. Таким образом, количество случаев заражения в Бразилии достигло 672 846, за все время скончались 35 930 человек.
Бразилия, по данным университета Джонса Хопкинса, обойдя Италию, заняла третье место в мире по числу жертв коронавируса — после США и Великобритании, по количеству заражений страна находится на втором месте после США.
Работа сайта, на котором министерство здравоохранения Бразилии публикует статистику по заболеваемости COVID-19, была прервана в пятницу. В субботу сайт снова стал доступен, однако на нем перестали отображаться общие данные по количеству заболевших в отдельных штатах и в стране в целом. Теперь доступны только сведения о суточном приросте заболеваемости.
«Левилимаб» показан больным с тяжелым течением заболевания. Средство предполагалось вводить после начала у пациента цитокинового шторма, однако врачи из Центральной клинической больницы Управделами президента в рамках клинических испытаний разработали собственный режим применения.
Как только видят, что у человека есть небольшая одышка или иные признаки заболевания COVID-19, которые могут перерасти в отягчающие состояния, его начинают применять на опережение.
В столице в ближайшее время могут отменить действие системы цифровых пропусков, введенных для борьбы с распространением COVID-19, — это может быть сделано уже с 14 июня. Об этом РБК рассказал источник из числа компаний — партнеров столичной мэрии и подтвердил близкий к московским властям собеседник.
По мере того, как мир охватывала пандемия, ученые все больше узнавали о странном и опасном поведении SARS-CoV-2. В то время как у многих больных наблюдался кашель, пропадало чувство вкуса и обоняния и повышалась температура, у других инфицированных болезнь ничем себя не проявляла, и они не догадывались, что стали носителями COVID-19.
После того, как началось массовое тестирование на антитела, исследователи обнаружили, что у людей, никогда не встречавшихся с коронавирусом, есть иммунные клетки против фрагментов нового вируса. Откуда они взялись и защищают ли они от «короны»?
Нарастающее вторжение человека в дикую природу ощутимо повышает риск возникновения пандемий наподобие нынешней вспышки COVID-19, утверждает международная команда исследователей. Деятельность человека создает идеальные условия для возникновения новых инфекций.
Международное авиасообщение частично может возобновиться с 15 июля. Предполагается открытие полетов в 15 стран, сообщает источник ТАСС в одной из авиакомпаний.
Пандемия продолжает менять устоявшиеся правила работы туристического бизнеса. Принципы, по которым раньше работали турагенты, в эпоху «после вируса» будут неэффективны. Гибкость и способность трансформироваться станут спасением, игнорирование перемен приведет к краху. Что происходит на рынке предоставления туристических услуг?