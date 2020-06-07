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День в истории: 7 июняПутешествие Колумба, коронация Людовика XIV, открытие загадочных существ, живущих глубоко под землей, и другие события, которые произошли в этот день
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21:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 7 июня

Защищает ли перенесенная простуда от коронавируса, как много людей болеет без симптомов и когда возобновится международное авиасообщение.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 07.06
Инфицировано467 673+8 984
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
25.057.06
Скончалось5 859+134
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
25.057.06
Выздоровело226 731+5 343
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
25.057.06
Инфицировано6 734 088 
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
0
25.057.06
Скончалось394 875 
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
0
25.057.06
Выздоровело2 746 192 
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
0
7.06
0
25.057.06
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Технический персонал на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади. | Источник: РИА "Новости"

В России зафиксировано почти 9 тысяч новых случаев COVID-19

За сутки выявлены 8 984 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Всего в РФ зарегистрировано 467 673 случая случая инфекции. За весь период вылечились 226 731 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число умерших по всему миру в результате заражения COVID-19 превысило 400 тыс. человек. По числу смертей в мире, согласно данным университета, лидируют США: 109,8 тыс. Следом идут Великобритания (40,5 тыс.), Бразилия (35,9 тыс.), Италия (33,8 тыс.), Франция (29,1 тыс.). Россия занимает 14-е место с 5,8 тыс. (по данным российского оперативного штаба, за последние сутки умерли 134 человека, а всего — 5859).

Что происходит в Бразилии — новом эпицентре пандемии коронавируса

Более 900 пациентов с коронавирусом нового типа скончались за последние сутки, медики зафиксировали свыше 27 тысяч случаев заражения. Таким образом, количество случаев заражения в Бразилии достигло 672 846, за все время скончались 35 930 человек.

Бразилия, по данным университета Джонса Хопкинса, обойдя Италию, заняла третье место в мире по числу жертв коронавируса — после США и Великобритании, по количеству заражений страна находится на втором месте после США.

Работа сайта, на котором министерство здравоохранения Бразилии публикует статистику по заболеваемости COVID-19, была прервана в пятницу. В субботу сайт снова стал доступен, однако на нем перестали отображаться общие данные по количеству заболевших в отдельных штатах и в стране в целом. Теперь доступны только сведения о суточном приросте заболеваемости.

Могила 57-летнего Пауло Хосе да Силвы, умершего от коронавируса, в Рио-де-Жанейро, Бразилия, в пятницу, 5 июня 2020 года. По словам дочери Пауло, отчим не верил в существование вируса, не использовал маску и игнорировал меры социального дистанцирования, что в итоге привело к болезни и смерти. | Источник: AP 2020

Второй препарат от коронавируса поступит в российские больницы через три недели

«Левилимаб» показан больным с тяжелым течением заболевания. Средство предполагалось вводить после начала у пациента цитокинового шторма, однако врачи из Центральной клинической больницы Управделами президента в рамках клинических испытаний разработали собственный режим применения.

Как только видят, что у человека есть небольшая одышка или иные признаки заболевания COVID-19, которые могут перерасти в отягчающие состояния, его начинают применять на опережение.
Дмитрий Морозов
BIOCAD, гендиректор

В мэрии обсудили сценарий отмены цифровых пропусков с середины июня

В столице в ближайшее время могут отменить действие системы цифровых пропусков, введенных для борьбы с распространением COVID-19, — это может быть сделано уже с 14 июня. Об этом РБК рассказал источник из числа компаний — партнеров столичной мэрии и подтвердил близкий к московским властям собеседник.

Загадка «тихих разносчиков» без симптомов

По мере того, как мир охватывала пандемия, ученые все больше узнавали о странном и опасном поведении SARS-CoV-2. В то время как у многих больных наблюдался кашель, пропадало чувство вкуса и обоняния и повышалась температура, у других инфицированных болезнь ничем себя не проявляла, и они не догадывались, что стали носителями COVID-19.

Двойная оборона. Защищает ли перенесенная простуда от коронавируса?

После того, как началось массовое тестирование на антитела, исследователи обнаружили, что у людей, никогда не встречавшихся с коронавирусом, есть иммунные клетки против фрагментов нового вируса. Откуда они взялись и защищают ли они от «короны»?

Ученые убеждены, что нынешняя пандемия — не последняя

Нарастающее вторжение человека в дикую природу ощутимо повышает риск возникновения пандемий наподобие нынешней вспышки COVID-19, утверждает международная команда исследователей. Деятельность человека создает идеальные условия для возникновения новых инфекций.

Работники датской авиационной отрасли выступают за то, чтобы еще больше открыть границы страны перед зданием парламента в Копенгагене. | Источник: Reuters

СМИ узнали возможную дату возобновления международных полетов

Международное авиасообщение частично может возобновиться с 15 июля. Предполагается открытие полетов в 15 стран, сообщает источник ТАСС в одной из авиакомпаний. Бизнес-авиация сможет летать «почти во все страны». По данным «Интерфакса», в первую очередь будет открыто авиасообщение со странами ЕАЭС и СНГ.

Каждое второе турагентство может исчезнуть

Пандемия продолжает менять устоявшиеся правила работы туристического бизнеса. Принципы, по которым раньше работали турагенты, в эпоху «после вируса» будут неэффективны. Гибкость и способность трансформироваться станут спасением, игнорирование перемен приведет к краху. Что происходит на рынке предоставления туристических услуг?

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