«Фюрер был везде». Как Гитлер сидел в тюрьме в Москве и служил на флоте США

Гитлер (сидит справа) со своими армейскими товарищами из 16-го пехотного полка Баварского резерва (ок. 1914–1918).
«Однажды офицер, проверявший порядок на корабле, спросил, как моя фамилия, — вспоминал Уильям-Патрик. «Гитлер» — спокойно ответил я. «Рад видеть вас, Гитлер! — расхохотался офицер. — Моя фамилия — Гесс».
Моряк подумал, что парень шутит, но тот говорил чистую правду. В армию США Гитлера прежде не брали, хотя он рвался на фронт — ему постоянно отказывали, едва увидев документы. Он не сдавался: написал письмо президенту Рузвельту, и тот издал приказ — 6 марта 1944 года зачислить Гитлера в ВМС Соединённых Штатов. Доброволец воевал храбро — был тяжело ранен и награждён медалью «Пурпурное сердце». А ведь Уильям-Патрик Гитлер являлся не только однофамильцем, но и… родным племянником фюрера Германии Адольфа Гитлера! И это ещё не всё. Младший брат Уильяма-Патрика — унтер-офицер вермахта Хайнц Гитлер, 10 января 1942 года был взят в плен на Восточном фронте, и вскоре скончался в Бутырской тюрьме.
В хитросплетениях судеб разных Гитлеров разбирался обозреватель «АиФ».
Шантажировал дядю семейством
Брат фюрера Алоис Гитлер-младший родился в 1882 году — от внебрачной связи его отца (чиновника австрийской таможни Алоиса Гитлера-старшего) с девицей Франциской Матцельсбергер. Потом супруга чиновника умерла, он женился на любовнице и забрал к себе ребёнка, но через 2 года скончалась и Франциска. Неутомимый Гитлер-старший снова заключил брак — с будущей матерью Адольфа Кларой Пёльцль.
Клара Пёльцль, мать Адольфа Гитлера
В 17 лет Алоис сбежал из отцовского дома: по причине скандалов с папой и плохих отношений с мачехой. Он уплыл в Ирландию (тогда принадлежавшую Великобритании), и устроился помощником повара в местной гостинице. Дважды арестовывался и отбывал срок за кражу вещей у постояльцев. Затем женился на ирландке Бриджит Даулинг, переехал в Ливерпуль — там-то в 1911 году у пары и родился сын Уильям-Патрик Гитлер.
В 1933 году молодой Уильям (коего фюрер называл просто «Вилли») прибыл в Германию — дабы (по собственному признанию) получить хорошую работу от дяди, ставшего главой государства. Мечты сбылись — канцлер устроил его в «Рейхскредитбанк», а затем — на фабрику автомобилей «Опель», ведущим менеджером по продаже машин. Племяннику, однако, было мало — из честолюбия он постоянно «прессовал» дядюшку, желая занять должность в правительстве Германии. Парень якобы даже угрожал продать скандалы о семействе фюрера западным газетам, если «мои личные финансовые обстоятельства не улучшатся, и не произойдёт роста карьеры». Так это или нет, но в 1938 году Адольф Гитлер потребовал — пусть Уильям-Патрик откажется от британского гражданства, и тогда получит «довольно значительный пост» в СС или даже кресло заместителя министра.
«Дед рейхсканцлера был еврей»
Племянник расценил мысль фюрера как ловушку, и сбежал из Германии в Америку — тайно, не уведомив папу Алоиса. Он написал гневную статью для журнала Look под названием «Почему я ненавижу моего дядю?», и выступал по Штатам с лекциями, где рассказывал, что родной дед Гитлера — еврейский торговец.
После объявления Германией войны США 11 декабря 1941 года Уильям-Патрик Гитлер потребовал отправить его на фронт рядовым солдатом, но неудачно: едва армейские начальники видели фамилию призывника, им становилось плохо. Племянник фюрера упорствовал, утверждая, что желает «уничтожать нацистскую нечисть». После одобрения от президента Рузвельта и проверки спецслужбами он был зачислен во флот помощником корабельного фармацевта (с правом ношения боевого оружия), а в 1945 году получил ранение шрапнелью во время обстрела судна вражеской артиллерией.
В 1947-м Уильям-Патрик демобилизовался, женился, и открыл в Нью-Йорке небольшую лабораторию для платных анализов крови. Ему пришлось сменить фамилию на Стюарт-Хьюстон, поскольку публика не слишком ломилась сдавать кровь к специалисту по фамилии Гитлер. Племянник фюрера умер в 1987 году — похоронен вместе со своей матерью на одном из нью-йоркских кладбищ.
Забили до смерти за «Хайль Гитлер!»
Родившийся 14 марта 1920 года Хайнц Гитлер (младший брат Уильяма-Патрика) появился на свет в ходе преступления упомянутого выше Алоиса Гитлера. Родственник фюрера в мае 1914-го года бросил жену — ирландку Бриджит Даулинг, вернулся в Германию и там сыграл свадьбу с немкой Гедвигой Хайдеманн: она и стала мамой Хайнца Гитлера.
Вскрылось, что Алоис не развёлся с предыдущей супругой, и он загремел за решётку третий раз в жизни — по статье «двоеженство». Хайнц вырос убеждённым нацистом, боготворил Адольфа Гитлера, а диктатор звал его «любимым племянником». В 18-летнем возрасте юноша закончил элитную Национал-политическую академию, и вознамерился стать офицером. Мальчик «кидал понты» на каждом шагу.
Согласно воспоминаниям одноклассника «племяша», Хайнц ездил по Магдебургу на машине без водительских прав, игнорируя уличное движение. Когда его останавливал полицейский — предъявлял документы, и хохотал, глядя, как шуцман бледнеет. После нападения Германии на СССР связист 23-го артиллерийского полка Хайнц Гитлер оказался на Восточном фронте, дослужился до унтер-офицера и получил Железный крест II-го класса. Карьера завершилась быстро — 10 января 1942 года Хайнц получил задание восстановить cвязь на передовой, и был взят в плен советскими солдатами. Он надменно заявил, что является племянником фюрера, и с ним должны обращаться «почтительно».
Родственника Гитлера без почтения поместили в Бутырскую тюрьму в Москве.
По одним сведениям, Хайнц Гитлер умер от простуды, по другим — скончался от побоев сокамерников, утомив тех бесконечным пением нацистских маршей и громкими криками «Хайль Гитлер!».
«Адольфик не знал о концлагерях»
Отец обоих братьев Алоис Гитлер-младший в 1934 году открыл в Берлине ресторан «Алоис» — это место быстро стало популярным среди офицеров СС и штурмовиков СА. Фюрер игнорировал родственника, и никогда с ним не разговаривал, считая работу в общепите недостойной. В 1945 году Алоис был арестован британскими военными, но вскоре отпущен. Поражённый встречей с братом Гитлера, журналист-англичанин воскликнул — «Этот фюрер в Германии попросту везде!». Вскоре Алоис сменил фамилию на Гиллер. Умер он в 1956 году.
Родная же сестра Адольфа по отцу и матери Паула Гитлер поменяла паспорт ещё до прихода нацистов к власти — взяв фамилию Вольф, дабы не привлекать лишнего внимания. Она не вступила в НСДАП, и работала секретарём в военном госпитале. После войны «фрау Гитлер» ненадолго задержали американцы. Паула поселилась Баварии, зарабатывая на хлеб как медсестра и сиделка у бывших членов СС: те нанимали её весьма охотно. Женщина скончалась от рака в 1964 году.
Сводная сестра Адольфа (дочь второй жены отца фюрера) Ангела Гитлер (по мужу — Раубаль) поссорилась с рейхсканцлером ввиду его романа с Евой Браун, и глава рейха разорвал с ней все отношения, выслав в Дрезден. Спустя годы они помирились: в завещании Гитлер указал выплачивать сестрице по 1 000 рейхсмарок ежемесячно. Ангела до своей смерти в 1949 году с пеной у рта утверждала, что ни она, ни сам Гитлер не знали о гибели миллионов людей в концлагерях — «иначе добрый Адольфик всё бы остановил». Её сын Лео (тоже племянник Гитлера) в звании лейтенанта роты сапёров попал в плен при капитуляции Шестой армии в Сталинграде, и находился в советском лагере до 1955 года. Говорят, фюрер хотел обменять Лео на Якова Сталина, но «вождь народов» отказался.
Между прочим, в истории Великой Отечественной зафиксирован один удивительный факт — в Советской Армии служил член ВЛКСМ, пулемётчик… Семён Константинович Гитлер. Проявив героизм в боях за Одессу, он 8 суток подряд уничтожал кинжальным огнём наступавшего противника, получил ранение и был награждён медалью «За отвагу». 3 июня 1942 года товарищ Гитлер в возрасте 20 лет погиб в боях за Севастополь. Но это, разумеется, однофамилец, а не родственник.
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