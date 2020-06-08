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01:08 (мск), источник: РИА Новости

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в связи с Днем России

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Россияне будут работать всего четыре дня на этой неделе — с 8 по 14 июня — в связи с празднованием Дня России, 12 июня.

Источник: РИА Новости

В Роструде рассказали, что рабочими будут дни с 8 по 11 июня. Продолжительность последнего сокращается на час, поскольку он является предпраздничным.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что в соответствии с указом президента Владимира Путина 24 июня также будет нерабочим днем с сохранением заработной платы.

В этом случае 23 июня не считается предпраздничным днем, поэтому продолжительность рабочего дня не сокращается на час.

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