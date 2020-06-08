02:42 (мск), источник: Известия
Трудовая порука: власти обсуждают введение приоритета найма россиян
Это поможет минимизировать безработицу среди граждан страны.
Власти обсуждают возможность введения в России норм, которые обяжут руководителей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам. Консультации об этом проходят на базе группы по реализации концепции государственной миграционной политики при администрации президента, выяснили «Известия». Мера защитит россиян, правда, поток гастарбайтеров в страну уже и так уменьшается, говорят эксперты. К тому же они не понимают, что делать, если граждане РФ сами будут отказываться от той или иной работы.
О том, что чиновники ведут консультации насчет введения в России «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сказано в отчете Минтруда, с которым ознакомились «Известия». В документе сообщается о реализации генерального соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством за 2019 год. Также на консультациях обсуждаются вопросы совершенствования порядка определения потребности в иностранной рабочей силе, разработки и реализации политики в области трудовой миграции, указано в документе.
«Известия» направили запрос в Минтруд и администрацию президента с просьбой рассказать о ходе обсуждения.
Однако государство регулирует численность последних, устанавливая допустимую долю
Устройство высококвалифицированных иностранцев для работодателей сложнее, хотя квоты на них не распространяются. Нужно получить разрешение в МВД, заплатить госпошлину (10 тыс. рублей за человека), оформить ходатайство и гарантийные письма для оформления визы.
На более строгом квотировании иностранной рабочей силы уже несколько лет настаивают профсоюзы, пояснил «Известиям» проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Тема приобретает особую популярность в условиях кризиса, когда растет безработица, отметил он.
— В западных странах эта идея реализована следующим образом. Предприниматель обращается в госструктуру, что ему нужно нанять высококвалифицированного
Усилия же государства было бы логично сосредоточить на удержании национальных кадров в стране и предотвратить «утечку мозгов», считает специалист.
По данным ООН, Россия по количеству гастарбайтеров уступает только США и Германии — в нашей стране их около 11 млн человек, отметила доцент базовой кафедры
Впрочем, при реализации меры могут возникнуть проблемы с кадрами в части заполнения рабочих мест персонала с низким уровнем заработных плат, которые не пользуются спросом у российских работников, отметила специалист.
Если отдавать приоритет россиянам, не вполне ясно, как отслеживать соблюдение нормы, заметил
В I квартале этого года цель поездки «работа» или «деловая» при въезде в Россию указали 1,6 млн иностранцев. Такие данные представлены в Единой межведомственной информационной системе со ссылкой на Федеральную службу безопасности. Годом ранее в I квартале показатель был почти на четверть больше — в
Большая часть трудовых мигрантов в 2020-м прибывали из Узбекистана (400 тыс. человек), Таджикистана (237 тыс.), Киргизии (134 тыс.) и Украины (68 тыс.). В прошлом году пятерка