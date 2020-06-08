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02:42 (мск), источник: Известия

Трудовая порука: власти обсуждают введение приоритета найма россиян

Это поможет минимизировать безработицу среди граждан страны.

Источник: РИА "Новости"

Власти обсуждают возможность введения в России норм, которые обяжут руководителей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам. Консультации об этом проходят на базе группы по реализации концепции государственной миграционной политики при администрации президента, выяснили «Известия». Мера защитит россиян, правда, поток гастарбайтеров в страну уже и так уменьшается, говорят эксперты. К тому же они не понимают, что делать, если граждане РФ сами будут отказываться от той или иной работы.

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Дискуссионный вопрос

О том, что чиновники ведут консультации насчет введения в России «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сказано в отчете Минтруда, с которым ознакомились «Известия». В документе сообщается о реализации генерального соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством за 2019 год. Также на консультациях обсуждаются вопросы совершенствования порядка определения потребности в иностранной рабочей силе, разработки и реализации политики в области трудовой миграции, указано в документе.

«Известия» направили запрос в Минтруд и администрацию президента с просьбой рассказать о ходе обсуждения.

Сегодня российское трудовое право не предусматривает для работодателей обязанности отдавать предпочтение россиянам при найме новых сотрудников. По рядовым должностям оформление на работу наших граждан и гастарбайтеров практически не отличается.
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Однако государство регулирует численность последних, устанавливая допустимую долю сотрудников-иностранцев для ряда отраслей экономики. Например, в этом году по постановлению правительства в строительных организациях до 80% работников могут быть мигрантами, в компаниях, которые занимаются выращиванием овощей, — до половины, а аптекам привлекать таких сотрудников запрещено. Также региональные власти регулируют число выдаваемых патентов.

Устройство высококвалифицированных иностранцев для работодателей сложнее, хотя квоты на них не распространяются. Нужно получить разрешение в МВД, заплатить госпошлину (10 тыс. рублей за человека), оформить ходатайство и гарантийные письма для оформления визы.

Национальные особенности

На более строгом квотировании иностранной рабочей силы уже несколько лет настаивают профсоюзы, пояснил «Известиям» проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Тема приобретает особую популярность в условиях кризиса, когда растет безработица, отметил он.

— В западных странах эта идея реализована следующим образом. Предприниматель обращается в госструктуру, что ему нужно нанять высококвалифицированного сотрудника-иностранца. Чиновники оценивают, можно ли закрыть эту позицию национальным кадром, если нет — разрешают нанять иностранца, как правило, на несколько месяцев. Это время стараются использовать, чтобы обучить своих работников, — рассказал эксперт.

Впрочем, сейчас россиянам не грозит высокой конкуренции с гастарбайтерами, отметил Александр Сафонов. Экспаты ориентируются скорее на западные страны, пояснил он.

Усилия же государства было бы логично сосредоточить на удержании национальных кадров в стране и предотвратить «утечку мозгов», считает специалист.

По данным ООН, Россия по количеству гастарбайтеров уступает только США и Германии — в нашей стране их около 11 млн человек, отметила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. Поэтому одна из главных задач государственной миграционной политики — разработка эффективных подходов к регулированию трудовой миграции, направленных на защиту национального рынка труда и интересов экономики страны, считает эксперт. Сегодня государственная статистика не позволяет составить половозрастную, профессионально-квалификационную, образовательную структуру занятости трудовых мигрантов, поэтому невозможно оценить эффективность их труда и потребности экономики в иностранных работниках, посетовала Фарида Мирзабалаева.

По ее мнению, стоит обязать работодателя доказывать, что рабочее место никак не может быть занято российским работником. Служба занятости после проверки может это подтвердить или опровергнуть, и только тогда может идти речь о трудоустройстве мигранта, предложила Фарида Мирзабалаева.
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Впрочем, при реализации меры могут возникнуть проблемы с кадрами в части заполнения рабочих мест персонала с низким уровнем заработных плат, которые не пользуются спросом у российских работников, отметила специалист.

Если отдавать приоритет россиянам, не вполне ясно, как отслеживать соблюдение нормы, заметил вице-президент РСПП Федор Прокопов. Вопрос, по каким критериям можно определить, что граждане РФ не хотят или не подходят для какой-либо работы, сказал он.

В I квартале этого года цель поездки «работа» или «деловая» при въезде в Россию указали 1,6 млн иностранцев. Такие данные представлены в Единой межведомственной информационной системе со ссылкой на Федеральную службу безопасности. Годом ранее в I квартале показатель был почти на четверть больше — в январе-марте 2019-го с рабочей или деловой целью в Россию въехали 1,9 млн иностранцев.

Большая часть трудовых мигрантов в 2020-м прибывали из Узбекистана (400 тыс. человек), Таджикистана (237 тыс.), Киргизии (134 тыс.) и Украины (68 тыс.). В прошлом году пятерка стран-лидеров была аналогичной.

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