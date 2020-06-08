Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 «Детали»: Дроны-полицейские В Аризоне тестируются дроны-полицейские: как они должны работать
Фоторепортажи
12На линии фронта: будни московских врачей
16Беспорядки в США
05:59 (мск), источник: Известия

Наследие короны: SARS-CoV-2 впервые обнаружен в грудном молоке

Коронавирус оказался способным проникать в него подобно ВИЧ и гепатитам.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 07.06
Инфицировано467 673+8 984
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
25.057.06
Скончалось5 859+134
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
25.057.06
Выздоровело226 731+5 343
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
25.057.06
Инфицировано6 891 213+157 125
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
0
25.057.06
Скончалось399 718+4 843
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
0
25.057.06
Выздоровело3 085 833+339 641
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
0
7.06
0
25.057.06
Идёт загрузка
Источник: Reuters

В статье австралийских исследователей описано обнаружение коронавирусной инфекции в молоке кормящей матери. На данный момент это единственный подобный случай, о котором заявили ученые. Российские специалисты подтверждают такую возможность, однако считают, что польза от грудного вскармливания перевешивает риски, связанные с наличием в материнском молоке SARS-CoV-2.

Первый подтвержденный

Ученые австралийского медицинского центра Флиндерса, где открыта испытательная клиника COVID-19, зафиксировали первый случай обнаружения в материнском молоке коронавирусной РНК.

Сорокалетняя женщина заразилась SARS-CoV-2, будучи кормящей матерью. Болезнь началась у нее с обычных симптомов: повышение температуры, кашель, боль в горле и мышцах.
Читайте также
Двойная оборона. Защищает ли перенесенная простуда от коронавируса?

В этот момент ее ребенку было восемь месяцев и мать кормила его три раза в день. Когда женщине, проведя тест ПЦР, поставили диагноз COVID-19, она тут же перестала давать грудь малышу. В этот момент был проведен первый анализ материнского молока, который подтвердил наличие в нем коронавируса.

Через десять дней тест повторили и опять нашли в молоке РНК патогена. Ребенок, как оказалось, также был заражен изначально, однако симптомов заболевания у него не было.

Австралийские ученые не только установили первый факт нахождения коронавируса в грудном молоке, но и указали на самый длинный период выделения его из фекалий ребенка. Они утверждают, что вирус пребывал в его анализах на протяжении 66 дней.

Ученые подчеркивают: механизм, согласно которому коронавирус проник в ткани молочной железы, остается неизвестным.

Точно так же пока непонятно, может ли такой путь привести к заражению ребенка. Впрочем, в статье дается четкое указание на то, что грудное вскармливание приносит больше плюсов, чем минусов, даже при наличии в молоке SARS-CoV-2.

Исследователи в данном случае обращают внимание и на то, что в молоке могут содержаться антитела к коронавирусу, хотя в данном случае они этот факт не проверяли. Однако в научной литературе существует статья ученых из Центра по контролю и профилактике заболеваний в Атланте (США) о первом вирусе SARS (вызвавшем атипичную пневмонию в 2002—2003 годы. — «Известия»), антитела к которому были найдены в грудном молоке.

Безграничный патоген

Читайте также
Нью-Йорк может стать эпицентром детского синдрома, связанного с COVID-19

Российские специалисты подтвердили возможность нахождения коронавируса в грудном молоке. Но подчеркнули, что это не является доказательством вертикальной передачи патогена.

— Пока ответа на вопрос об опасности передачи коронавируса через материнское молоко нет, — заявил «Известиям» заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. — Также как нет уверенности в том, что существует вертикальная передача от матери новорожденному или плоду. Но эту возможность исключить нельзя. Такие случаи известны при ВИЧ-инфекции, вирусах гепатитов В и С и ряде других.

Но даже когда ВИЧ-положительные матери кормят своих детей грудью на протяжении долгого времени, вирус передается далеко не всем младенцам, сообщил «Известиям» заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ (вуз —участник программы повышения конкурентоспособности образования «5−100») Станислав Отставнов.

— На сайте ВОЗ указано, что двухлетнее грудное вскармливание ВИЧ-положительной матерью, не получающей антиретровирусную терапию, приводит к инфицированию лишь каждого пятого-седьмого ребенка, — рассказал эксперт. — При этом отказ от грудного кормления в условиях ограниченных ресурсов (в фокусе исследований была Африка) приводил к существенно более худшим последствиям — в результате дефицита питания и диареи дети просто умирали.

Поэтому даже при подтвержденном диагнозе прерывать грудное вскармливание — плохая идея, — считает специалист. По его словам, на сегодняшний день нет ни одного доказательного свидетельства, что заражение COVID-19 возможно через молоко.
Читайте также
От коронавируса впервые умер младенец

И это не удивительно, так как SARS-CoV-2 специализируется именно на респираторном распространении, это самый эффективный и быстрый путь, уверен руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

— Обычно вирус пытается использовать все возможные пути для распространения, проникая во все физиологические жидкости. Есть вирусы, которые специализируются именно на проникновении через молоко, но SARS-CoV-2 к ним не относится. Впрочем, так как он инфицирует разные органы, нет ничего удивительного, что патоген нашли и в материнском молоке, — отметил ученый.

По его словам, «стратегия» коронавируса абсолютно ясна. Так как самый быстрый путь проникновения — респираторный, эволюция следует в направлении отбора именно таких специализированных вариантов доставки SARS-CoV-2 в организм человека. Вот если бы коронавирус не смог распространяться воздушно-капельным путем и молоко было бы единственным способом передачи штамма, эволюционное давление проявилось бы в этом направлении.

При этом абсолютно все эксперты уверены, что польза от грудного вскармливания перевешивает риски, связанные с инфицированием материнского молока новым коронавирусом.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Наследие короны: SARS-CoV-2 впервые обнаружен в грудном молоке
Нет онлайну: фестивали переносят сроки и отдают контент кинотеатрам
Коронавирус COVID-19
Коронавирус: загадка «тихих разносчиков» без симптомов
В России зарегистрированы еще 8 984 случая COVID-19
В России за сутки выявлены 8 855 новых заболевших коронавирусом
Коронавирус COVID-19: главные события 4 июня
Коронавирус COVID-19: главные события 7 июня
Минздрав вводит нормы времени посещения специалистов
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Полицейский ранен в ходе задержания стрелявшего из окна в Москве
Власти обсуждают новые правила трудоустройства
Макгрегор назвал причину решения завершить карьеру
Gnezdo.ru
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Как выглядит супруга самого красивого турка в мире
Не смолчала: Утяшева рассказала о причинах развода
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Hi-Tech
Как живет наука на удаленке Коронавирус изменил все
Авто
Самые странные машины в мире – наш рейтинг Премьера нового поколения BMW 4-й серии разбила фанатов марки на два лагеря – одним машина нравится, а другие пребывают в полнейшем ужасе от её внешности. Вспоминаем ещё несколько нашумевших автомобилей
Кино
Каким бывает лето: 30 жарких фильмов про любовь, море и солнце Если вы не из числа поклонников сурового лета, смотрите, каким оно бывает в других, более южных широтах. В этих летних фильмах из нашей подборки бушуют страсти, шумят волны и печет солнце, — согревайтесь и завидуйте!
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Волочкова станцевала с 14-летней дочерью под дождем Балерина воссоединилась с девочкой после разлуки
Леди
Оксана Самойлова стала блондинкой Жена Джигана предстала перед фанатами в новом образе.
Дом
Древнеримскую виллу нашли в Италии после 100 лет поисков
10 самых некурящих городов России
Упрощающие жизнь товары для «ленивых» со скидками на AliExpress
Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь