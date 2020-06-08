05:59 (мск), источник: Известия
Наследие короны: SARS-CoV-2 впервые обнаружен в грудном молоке
Коронавирус оказался способным проникать в него подобно ВИЧ и гепатитам.
В статье австралийских исследователей описано обнаружение коронавирусной инфекции в молоке кормящей матери. На данный момент это единственный подобный случай, о котором заявили ученые. Российские специалисты подтверждают такую возможность, однако считают, что польза от грудного вскармливания перевешивает риски, связанные с наличием в материнском молоке SARS-CoV-2.
Ученые австралийского медицинского центра Флиндерса, где открыта испытательная клиника COVID-19, зафиксировали первый случай обнаружения в материнском молоке коронавирусной РНК.
В этот момент ее ребенку было восемь месяцев и мать кормила его три раза в день. Когда женщине, проведя тест ПЦР, поставили диагноз COVID-19, она тут же перестала давать грудь малышу. В этот момент был проведен первый анализ материнского молока, который подтвердил наличие в нем коронавируса.
Через десять дней тест повторили и опять нашли в молоке РНК патогена. Ребенок, как оказалось, также был заражен изначально, однако симптомов заболевания у него не было.
Австралийские ученые не только установили первый факт нахождения коронавируса в грудном молоке, но и указали на самый длинный период выделения его из фекалий ребенка. Они утверждают, что вирус пребывал в его анализах на протяжении 66 дней.
Ученые подчеркивают: механизм, согласно которому коронавирус проник в ткани молочной железы, остается неизвестным.
Исследователи в данном случае обращают внимание и на то, что в молоке могут содержаться антитела к коронавирусу, хотя в данном случае они этот факт не проверяли. Однако в научной литературе существует статья ученых из Центра по контролю и профилактике заболеваний в Атланте (США) о первом вирусе SARS (вызвавшем атипичную пневмонию в 2002—2003 годы. — «Известия»), антитела к которому были найдены в грудном молоке.
Российские специалисты подтвердили возможность нахождения коронавируса в грудном молоке. Но подчеркнули, что это не является доказательством вертикальной передачи патогена.
— Пока ответа на вопрос об опасности передачи коронавируса через материнское молоко нет, — заявил «Известиям» заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета,
Но даже когда
— На сайте ВОЗ указано, что двухлетнее грудное вскармливание
И это не удивительно, так как SARS-CoV-2 специализируется именно на респираторном распространении, это самый эффективный и быстрый путь, уверен руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
— Обычно вирус пытается использовать все возможные пути для распространения, проникая во все физиологические жидкости. Есть вирусы, которые специализируются именно на проникновении через молоко, но SARS-CoV-2 к ним не относится. Впрочем, так как он инфицирует разные органы, нет ничего удивительного, что патоген нашли и в материнском молоке, — отметил ученый.
По его словам, «стратегия» коронавируса абсолютно ясна. Так как самый быстрый путь проникновения — респираторный, эволюция следует в направлении отбора именно таких специализированных вариантов доставки SARS-CoV-2 в организм человека. Вот если бы коронавирус не смог распространяться
При этом абсолютно все эксперты уверены, что польза от грудного вскармливания перевешивает риски, связанные с инфицированием материнского молока новым коронавирусом.