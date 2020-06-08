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07:41 (мск), источник: Ведомости

Число жертв коронавирусной инфекции в мире превысило 400 000 человек

Число людей, умерших от последствий коронавирусной инфекции, превысило 400 000 человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, на 0.30 мск, оно составило 401 367 смертей. Общее число зараженных в мире приближается к 7 млн человек и достигло 6 967 910.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 07.06
Инфицировано467 673+8 984
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
25.057.06
Скончалось5 859+134
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
25.057.06
Выздоровело226 731+5 343
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
25.057.06
Инфицировано6 891 213+157 125
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
0
25.057.06
Скончалось399 718+4 843
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
0
25.057.06
Выздоровело3 085 833+339 641
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
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75077
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3.06
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4.06
75567
5.06
63842
6.06
0
7.06
0
25.057.06
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Источник: РИА "Новости"

Наибольшее число смертельных исходов приходится на США (более 110 тыс.), Великобритания (более 40,5 тыс.), Бразилию (более 36 тыс.). Больше всего случаев заражения — 1, 9 млн человек — выявлено в США, в Бразилии (свыше 672 тыс.), Россия (более 467 тыс.).

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в России выросло, по данным на 7 июня, до 467 673 человек. Почти половина заразившихся (48,4%) уже выздоровели — 226 731 человек. Умерло чуть больше 1% инфицированных — 5859 заболевших.

Вспышка COVID-19 началась в конце прошлого года в Китае и охватила большинство стран мира. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

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