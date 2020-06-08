Число жертв коронавирусной инфекции в мире превысило 400 000 человек

Наибольшее число смертельных исходов приходится на США (более 110 тыс.), Великобритания (более 40,5 тыс.), Бразилию (более 36 тыс.). Больше всего случаев заражения — 1, 9 млн человек — выявлено в США, в Бразилии (свыше 672 тыс.), Россия (более 467 тыс.).
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в России выросло, по данным на 7 июня, до 467 673 человек. Почти половина заразившихся (48,4%) уже выздоровели — 226 731 человек. Умерло чуть больше 1% инфицированных — 5859 заболевших.
Вспышка COVID-19 началась в конце прошлого года в Китае и охватила большинство стран мира. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.