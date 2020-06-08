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08:01 (мск), источник: Известия

Онищенко рассказал о вреде антисептиков

Длительное использование антисептиков может привести к аллергии. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщил порталу «URA.RU» бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

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Источник: Reuters

Помимо аллергии антибактериальные средства могут нарушить нормофлору рук, отметил он.

«Если мы используем дезинфектанты как средство неспецифической профилактики, то оно убивает все: микрофлору, вирусы, бактерии», — заявил Онищенко.

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При этом эпидемиолог добавил, что бактерии умеют адаптироваться к санитайзерам.

Врач отметил, что в результате развития отрасли дезинфицирующих средств появляются средства нового поколения. При этом обычно используются антисептики, которые разводят на основе спирта.

«Мало купить дезинфецирующий раствор для рук, нужно внимательно изучить прилагаемую к нему инструкцию», — указал он.

Ранее дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова рассказала о нескольких правилах, которые помогают избежать вредного воздействия антисептиков и длительного ношения одноразовых перчаток. По ее словам, использовать антисептики в домашних условиях нет необходимости. Помыть руки дома можно и мылом с растительными экстрактами, полезными для кожи.

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