13:16 (мск), источник: РИА Новости
Первый канал прокомментировал «замену» титров в фильме «Брат 2»
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В
Телеканал отметил, что не показывает финальные титры фильмов, как и другие каналы.
«В случае с “Братом 2” и его 20-летием нам показалось важным отметить двух главных создателей этой картины — Сергея Бодрова и Алексея Балабанова. Титрами с их именами показ фильма закончился», — цитирует «Подъем»
В девять часов вечера началась программа «Время», первый сюжет которой вышел под песню «Гудбай, Америка» группы «Наутилус Помпилиус».
«А что касается возникших аллюзий, то настоящее творчество и спустя 20 лет остается актуальным», — отметили в
Ранее в Сети появилась информация, что Первый канал показал картину и наложил на финальные титры видео протестов в Америке.
В последние дни в США прокатилась волна беспорядков, связанных с гибелью после задержания в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. После беспорядков уволили четырех полицейских, одного из которых обвинили в убийстве.