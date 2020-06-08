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13:16 (мск), источник: РИА Новости

Первый канал прокомментировал «замену» титров в фильме «Брат 2»

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В пресс-службе Первого канала прокомментировали «использование» кадров беспорядков в США вместо финальных титров фильма «Брат 2».

Телеканал отметил, что не показывает финальные титры фильмов, как и другие каналы.

«В случае с “Братом 2” и его 20-летием нам показалось важным отметить двух главных создателей этой картины — Сергея Бодрова и Алексея Балабанова. Титрами с их именами показ фильма закончился», — цитирует «Подъем» пресс-службу Первого канала.

В девять часов вечера началась программа «Время», первый сюжет которой вышел под песню «Гудбай, Америка» группы «Наутилус Помпилиус».

Во время загрузки произошла ошибка.

«А что касается возникших аллюзий, то настоящее творчество и спустя 20 лет остается актуальным», — отметили в пресс-службе.

Ранее в Сети появилась информация, что Первый канал показал картину и наложил на финальные титры видео протестов в Америке.

В последние дни в США прокатилась волна беспорядков, связанных с гибелью после задержания в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. После беспорядков уволили четырех полицейских, одного из которых обвинили в убийстве.

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