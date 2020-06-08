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13:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Кадыров выделил деньги на выкуп 207 невест

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить деньги на выкуп 207 невест, у которых есть проблемы с финансами из-за пандемии COVID-19, сообщило Духовное управление мусульман региона. Семьи женихов получат по 50 тыс. руб. на обряд бракосочетания.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 07.06
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Источник: РИА "Новости"

«По поручению главы республики Рамзана Кадырова во всех районах были сформированы списки желающих жениться, но имеющих финансовые затруднения. Региональный фонд Ахмата-Хаджи Кадырова по составленному списку выделил средства на выкуп 207 невест», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

В Чечне с апреля было запрещено бракосочетание по исламским канонам из-за коронавируса. Запрет отменен с 25 мая, но сохраняются ограничения на свадебные торжества. В муфтияте отметили, что за невестой могут ехать только две машины.

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