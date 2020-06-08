Кадыров выделил деньги на выкуп 207 невест

«По поручению главы республики Рамзана Кадырова во всех районах были сформированы списки желающих жениться, но имеющих финансовые затруднения. Региональный фонд Ахмата-Хаджи Кадырова по составленному списку выделил средства на выкуп 207 невест», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
В Чечне с апреля было запрещено бракосочетание по исламским канонам из-за коронавируса. Запрет отменен с 25 мая, но сохраняются ограничения на свадебные торжества. В муфтияте отметили, что за невестой могут ехать только две машины.