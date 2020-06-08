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14:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Собянин отменил режим изоляции с 9 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил самоизоляцию и режим пропусков с 9 июня. Он объяснил это снижением распространения коронавируса в столице. Мэр ничего не сказал о необходимости масок и перчаток в общественных местах, но призвал соблюдать требования санитарных служб.

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Источник: Агентство «Москва»

«Уже с завтрашнего дня, 9 июня — отменяются самоизоляция и пропускной режим. Вместе с ними отменяется и график прогулок. Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места», — написал Собянин в блоге.

Власти будут снимать ограничения поэтапно в течение июня. Поставленные в указе мэра сроки могут быть изменены в зависимости от эпидемиологической ситуации.

9 июня:

  • возобновляется работа парикмахерских, салонов красоты, фотоателье, ветеринарных клиник и агентств по трудоустройству;
  • снимаются ограничения на работу каршеринга;
  • разрешено вернуться к работе общественным организациям, киностудиям, студиям звукозаписи и научным институтам;
  • проводить репетиции могут театры, концертные организации и цирки;
  • разрешено посещать кладбища.

16 июня:

  • снимаются ограничения по работе стоматологий;
  • могут возобновить работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства;
  • откроются музеи, выставочные залы и зоопарки (по электронным билетам);
  • разрешено посещать спортивные мероприятии при заполнении трибун не более чем на 10%;
  • откроются летние веранды ресторанов и кафе.

23 июня:

  • открываются стационарные заведения общепита;
  • отменяются ограничения на работу спортиндустрии (фитнес-клубов, бассейнов и ФОКов);
  • снимаются ограничения на работу детсадов, учреждений соцзащиты;
  • возобновится пассажирская навигация по Москве-реке;
  • разрешается использование лавочек и детских площадок.
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В Москве зарегистрировано 197 тыс. заразившихся коронавирусом. Всего в России — около 477 тыс. За последние сутки прирост в столице составил 2 тыс. Всего в Москве умерли около 3 тыс., а по России — около 6 тыс.

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