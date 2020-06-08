Собянин отменил режим изоляции с 9 июня

«Уже с завтрашнего дня, 9 июня — отменяются самоизоляция и пропускной режим. Вместе с ними отменяется и график прогулок. Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места», — написал Собянин в блоге.
Власти будут снимать ограничения поэтапно в течение июня. Поставленные в указе мэра сроки могут быть изменены в зависимости от эпидемиологической ситуации.
В Москве зарегистрировано 197 тыс. заразившихся коронавирусом. Всего в России — около 477 тыс. За последние сутки прирост в столице составил 2 тыс. Всего в Москве умерли около 3 тыс., а по России — около 6 тыс.