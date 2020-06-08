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16:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Во Франции появились уличные туалеты «для смелых»

Различные писсуары для фестивалей оказались очень кстати во время пандемии.

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После ослабления и отмены ограничений, введенных из-за коронавируса, во многих странах встал вопрос с общественными туалетами. Обеспечить их безопасность и дезинфекцию довольно сложно, а потому даже при открытых торговых центрах, музеях и пляжах, общественные туалеты в большинстве стран остаются закрытыми.

Но во Франции придумали, как справиться с этой задачей. На улицах французских городов стали появляться компактные мужские и женские писсуары, пользоваться которыми можно с минимальным риском. Правда, для этого понадобится большая смелость.

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Розовую модель женского писсуара под названием Lapee в 2019 году разработали дизайнеры Джина Перье и Александр Эгебьерг. Изначально она была предназначена для музыкальных фестивалей, марафонов и других массовых мероприятий. Но сейчас розовые открытые кабинки стали пользоваться большим спросом и в обычных городских условиях. В таких туалетах нет дверей, а потому отпадает необходимость касаться чего-либо. Внутри кабинок есть антисептик, а дезинфицировать уборную можно быстро и легко, пишет издание Dezeen.

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Что же касается мужского туалета, то тут все еще проще. Модель под названием Uritrottoir представляет из себя подобие мусорной урны с клумбой наверху. Внутри таких писсуаров находятся опилки, которые затем компостируют.

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Модель, придуманная в 2018 году, некоторое время даже функционировала на улицах Парижа, но после многочисленных жалоб конструкции убрали. Зато в этом году люди изменили свое мнение, ведь пользоваться таким туалетом хоть и странно, зато безопасно. В июне мужские писсуары вернулись не только в Париж, но и в другие города Франции.

Кстати, этими «смелыми» туалетами также заинтересовались и в соседних странах, так что, возможно, они скоро появятся по всей Европе.

Екатерина Гура

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