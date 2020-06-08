16:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Во Франции появились уличные туалеты «для смелых»
Различные писсуары для фестивалей оказались очень кстати во время пандемии.
После ослабления и отмены ограничений, введенных
Но во Франции придумали, как справиться с этой задачей. На улицах французских городов стали появляться компактные мужские и женские писсуары, пользоваться которыми можно с минимальным риском. Правда, для этого понадобится большая смелость.
Розовую модель женского писсуара под названием Lapee в 2019 году разработали дизайнеры Джина Перье и Александр Эгебьерг. Изначально она была предназначена для музыкальных фестивалей, марафонов и других массовых мероприятий. Но сейчас розовые открытые кабинки стали пользоваться большим спросом и в обычных городских условиях. В таких туалетах нет дверей, а потому отпадает необходимость касаться
Что же касается мужского туалета, то тут все еще проще. Модель под названием Uritrottoir представляет из себя подобие мусорной урны с клумбой наверху. Внутри таких писсуаров находятся опилки, которые затем компостируют.
Модель, придуманная в 2018 году, некоторое время даже функционировала на улицах Парижа, но после многочисленных жалоб конструкции убрали. Зато в этом году люди изменили свое мнение, ведь пользоваться таким туалетом хоть и странно, зато безопасно. В июне мужские писсуары вернулись не только в Париж, но и в другие города Франции.
Кстати, этими «смелыми» туалетами также заинтересовались и в соседних странах, так что, возможно, они скоро появятся по всей Европе.
Екатерина Гура