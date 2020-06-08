Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 «Детали»: Дроны-полицейские В Аризоне тестируются дроны-полицейские: как они должны работать
Фоторепортажи
11«Последний звонок — 2020» в формате онлайн
16Беспорядки в США
17:16 (мск), источник: Интерфакс

Все больше стран мира отменяют введенные в связи с коронавирусом ограничения

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU — Все больше стран во всем мире отменяют или ослабляют введенные в связи с пандемией коронавируса COVID-19 ограничения, жизнь людей возвращается к норме.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 07.06
Инфицировано476 658+8 985
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
26.058.06
Скончалось5 971+112
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
26.058.06
Выздоровело230 688+3 957
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
26.058.06
Инфицировано6 891 213+157 125
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
0
8.06
157125
26.058.06
Скончалось399 718+4 843
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
0
8.06
4843
26.058.06
Выздоровело3 085 833+339 641
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
0
7.06
0
8.06
339641
26.058.06
Идёт загрузка
Источник: AP 2020

Так, в понедельник в Ирландии открылись все магазины, люди возвращаются на свои рабочие места после снятия ограничительных мер. На работу на данном этапе позволено выйти тем ирландцам, которые могут сохранять социальную дистанцию в своей организации.

Ирландцам также разрешили ходить друг к другу в гости, но собираться можно группами до шести человек. Уехать от своего дома можно на 20 километров, в случае непредвиденных обстоятельств разрешается превысить этот лимит еще на пять километров.

Новость
Евросоюз открывает границы во время пандемии так же хаотично, как закрывал их

Бары и ночные клубы с понедельника возобновили работу в Греции. Однако в этих заведениях действуют ограничения на число посетителей и необходимость соблюдения социальной дистанции.

Кафе и рестораны заработали в Греции еще 25 мая, но посетителей им было разрешено принимать только на верандах, зато теперь принимать гостей заведениям разрешили и в закрытых помещениях. Кроме того, с 1 июня в стране возобновили работу отели, кинотеатры под открытым небом, гольф-клубы и бассейны.

В бельгийской столице Брюсселе, где спустя почти три месяца кафе и барам разрешили возобновить работу, горожане с небывалым ажиотажем отправились за пивом. В барах увеличили пространство между столиками, люди должны соблюдать социальную дистанцию. Популярным у туристов заведениям на Гран-Плас в центре Брюсселя пришлось расширить свои веранды, чтобы с одной стороны — справиться с наплывом посетителей, а с другой — соблюдать меры по социальному дистанцированию.

Однако некоторые заведения пока все же не спешат открыть двери для посетителей. Например, бар напротив штаб-квартиры структур ЕС в Берлемоне, куда обычно ходят журналисты и дипломаты, будет закрыт до 15 июня. Популярный среди экспатов в брюссельском районе Иксель ресторан Le Voltaire также пока закрыт.

Источник: Reuters

В Дании с понедельника разрешили собираться группами до 50 человек в рамках ослабления ограничительных мер. До этого можно было организовывать встречи численностью не более 10 человек. С 15 июня Дания планирует открыть свои границы для ряда европейских стран.

Границы для приезжих открыты также и в Великобритании, однако, начиная с понедельника, все прибывающие из-за рубежа должны будут в обязательном порядке отправиться на двухнедельный карантин. По прибытию в страну им предложат заполнить соответствующую форму, где будет указано, где именно человек будет находиться в течение 14 дней. За несоблюдение этой меры безопасности грозит штраф.

Новость
Коронавирус в мире: рекордное число смертей в странах Латинской Америки

Альтернативу карантину реализовали в Австрии. В аэропорту Вены людям предлагают сдать тест на коронавирус, и это позволит им не отбывать 14-дневный карантин, который также обязателен по прибытию в эту страну. Результаты теста станут известны через три часа после сдачи анализов, а обойдется он в 190 евро. Также такой тест сдать можно и перед вылетом из Вены.

В ЮАР школьники начали возвращаться на занятия, поскольку в большинстве школ есть возможность поддерживать необходимые санитарные условия, чтобы минимизировать риски распространения заражения.

Однако сложной тем не менее остается ситуация в Латинской Америке, в частности, в Бразилии, где выявлено без малого 700 тыс. случаев заражения. На минувших выходных в стране заявили, что обновление данных по коронавирусу будет приостановлено, поскольку оно не отражает реальных цифр.

Президент страны Жаир Болсонару, который ранее неоднократно заявлял, что не верит в опасность коронавируса, поддержал это решение, за что подвергся резкой критике общественности.

Руководство страны обвинили в сокрытии данных, накануне в столице государства прошли акции протеста против Болсонару, а также — против расизма и фашизма.

Болсонару также заявил, что может рассмотреть вопрос о выходе его страны из Всемирной организации здравоохранения после того, как представитель ВОЗ предостерегла власти Бразилии от чересчур поспешного снятия коронавирусных ограничений.

Накануне, 7 июня, Минздрав Бразилии все же распространил информацию о количестве умерших зараженных коронавирусом. Однако сначала ведомство назвало цифру 1382, а затем исправило ее на 525. Эту ситуацию в Минздраве пока никак не пояснили. Таким образом, в стране могли умереть от 36,4 тыс. до 37,3 тыс. человек.

Источник: AP 2020
Новость
Число умерших от COVID-19 в мире превысило 400 тысяч

В Индии открывают торговые центры и храмы, несмотря на рост заражений коронавирусом. К понедельнику число зарегистрированных заражений в Индии возросло на 9,9 тыс. до 256 тыс. Пик эпидемии в этой стране ожидается только в июле.

В соседнем Пакистане выявили уже более 100 тыс. случаев заражения, больницы переполнены, а в Карачи некоторым пациентам отказывают в приеме. С начала июня в этой стране также смягчают меры, направленные на то, чтобы сдержать распространение вируса.

В Минздраве Ирана граждан призывают в обязательном порядке носить маски и не игнорировать эту меру безопасности, особенно в тех местах, где людям сложно придерживаться дистанции, например, в магазинах.

Всего с начала пандемии, по данным сайта Worldometers, отслеживающего статистику по коронавирусу, новая инфекция выявлена у более чем 7,1 млн человек, скончались свыше 406 тыс. человек, заразившихся COVID-19, выздоровели от него более 3,4 млн человек.

 Все больше стран мира отменяют введенные в связи с коронавирусом ограничения
В Роспотребнадзоре призвали россиян пересидеть майские праздники дома
Коронавирус COVID-19
Все больше стран мира отменяют введенные в связи с коронавирусом ограничения
Коронавирус: загадка «тихих разносчиков» без симптомов
В России зарегистрированы еще 8 984 случая COVID-19
В России за сутки выявлены 8 855 новых заболевших коронавирусом
В Москве с 9 июня отменяется режим самоизоляции
Кадыров выделил деньги на выкуп 207 невест
Первый канал прокомментировал «замену» титров в фильме «Брат 2»
Минтранс назвал две задачи перед возобновлением полетов за рубеж
Во Франции появились уличные туалеты «для смелых» (фото)
Россиянам разрешили поездки за рубеж на работу, учебу и лечение
Теннисистка рассказала о деградации уехавших из России людей
Gnezdo.ru
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Как выглядит супруга самого красивого турка в мире
Звезды, которые 5 лет назад отвернулись от России
Не смолчала: Утяшева рассказала о причинах развода
Hi-Tech
США показали «слоновью походку» F-16 на невероятных фото Такой военный маневр выглядит впечатляюще
Горячие темы на Авто
Когда яблони цветут всем девчонкам нравится..... 437
Почему все самое вкусное еще и самое вредное? 333
"нужна помощь в рецепте" 268
У нас руки длинные...... 222
Кино
Перенесший коронавирус Оскар Кучера остался без работы Телеведущий рассказал, как проходило заболевание и с какими последствиями он столкнулся
Новости партнеров
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Коронавирус съел сердце и легкие: Россия лишилась великого артиста
Состояние Булановой ухудшилось
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
Дети
Новое фото сыновей Преснякова восхитило сеть Артист опубликовал снимок мужской половины династии
Леди
6 стильных секретов 50-летней Мелании Трамп для жары Первая леди США знает толк в модных хитростях, так что с нее вполне можно взять пример.
Дом
Древнеримскую виллу нашли в Италии после 100 лет поисков
10 самых некурящих городов России
Упрощающие жизнь товары для «ленивых» со скидками на AliExpress
Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь