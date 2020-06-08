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17:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британец три года притворялся студентом, чтобы не расстраивать родителей

Он дружил с «одногруппниками» и ходил на лекции.

Источник: @napr0tiv

В начале июня в группе на Facebook, посвященной разным признаниям студентов английского Бирмингемского университета, появился необычный пост, который вполне мог бы стать сюжетом для захватывающего фильма.

Анонимный пользователь рассказал, что несколько лет назад провалил все вступительные экзамены, и его не приняли ни в один университет. Но, чтобы не ссориться с родителями, он подделал письмо, в котором его якобы приняли в Бирмингемский университет.

Британец наделся вскоре рассказать родителям правду, но вместо этого начал обманывать их еще больше. В 2017 году он переехал в частный дом, который снимали студенты другого университета, но и им он решил ничего не рассказывать.

Парень также написал, что начал ходить на лекции и дружить с «одногруппниками». Он все больше погружался в обман и теперь уже врал не только родным, но и всем вокруг о своей студенческой жизни. «Студент» даже придумал, как объяснить друзьям, почему он не ходит на экзамен. Он соврал, что страдает от повышенной тревожности, а потому все экзамены и тесты сдает в соседнем кабинете наедине с преподавателями.

Британца сильно волновал лишь один вопрос — что сказать родителям, которые непременно захотят посетить его выпускной. Но и в этом ему повезло, так как из-за пандемии коронавируса все мероприятия были отменены и прошли онлайн.

Даже теперь «выпускник» не собирается никому рассказывать правду, в своем посте на Facebook он объяснил, что сейчас уже слишком много людей верят его истории, а потому он планирует написать в резюме информацию о выдуманном образовании и искать работу по специальности, ведь он действительно ходил на лекции, читал книги и общался с одногруппниками.

Екатерина Гура

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