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17:15 (мск), источник: Газета.Ру

Отдых или обсервация: что ожидает туристов в Крыму летом

Многодетная мать пожаловалась на условия проживания в крымском обсерваторе.

Коронавирус COVID-19
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Источник: РИА "Новости"

С 1 июля Крым будет готов свободно принимать туристов. При этом желающие отдохнуть на полуострове должны за двое суток до отъезда сдать тест на коронавирус, а также предоставить справку об отсутствии контакта с вероятными больными COVID-19. Тем не менее пока что туристов на полуострове не жалуют — их на 14 дней помещают в обсерватор, где, как рассказала СМИ пребывающая в одном из них многодетная мать, нет ни горячей воды, ни обогревателей, ни посуды.

Многодетная мать Ирина Ким пожаловалась газете «Московский комсомолец» на суровые условия содержания в крымском обсерваторе, который она назвала «чумным бараком». Ирина рассказала, что вместе с четырьмя маленькими детьми (всего же, по словам Ким, у нее 11 детей) она прилетела из Самары в Евпаторию к мужу — протоиерею Алексею, который приехал на полуостров несколькими днями ранее для лечения от астмы.

Главным условием терапии его очень тяжелой астмы является смена региона на период сезонного цветения. Но тут случился карантин. На семейном совете мы решили, что лучше всей семьей провести две недели на самоизоляции в Крыму, чем вынести нашего папу вперед ногами.

Как сообщила Ирина, в обсерватор ее с детьми отправили прямо с самолета, хотя по информации крымских властей, люди, приехавшие к близким родственникам, могли самоизолироваться дома. Тем не менее, как выяснилось позже, именно в день прибытия семьи правила резко изменились — теперь все приезжие, не имеющие прописки в Крыму, должны были сначала провести 14 дней в обсерваторе.

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Ирина рассказала, что местом обсервации стал один из детских лагерей Евпатории. Ее с детьми расположили в трехместном номере, после чего сразу же заперли на ключ. Выйти нельзя было даже для того, чтобы вынести мусор — он продолжал накапливаться в ванной комнате. Кроме того, в номере не было ни посуды, ни горячей воды, ни обогревателей.

«Дети замерзли, скулят: “Мы хотим кушать!”. Не выдерживаю, включаю телевизор. Сидят, завернутые в один плед, смотрят мультики. Половина девятого вечера, я стучу в дверь, кричу, что дети хотят есть. Мы — на третьем этаже, никого из сотрудников нет — они все живут на первом этаже», — отметила Ким в разговоре с «Московским комсомольцем».

Покормили ее с детьми только после того, как женщина сама напомнила об этом, когда около девяти вечера семье пришли измерять температуру. «Тогда же мне организовали воду, но обогреватель — нет. Сотрудницы со словами “Жалко котяточек” просто принесли подушки и одеяла», — сообщила женщина.

В таких условиях они прожили 12 дней. 2 июня после того, как тест на COVID-19 у всех членов семьи в очередной раз оказался отрицательным, главврач согласился отпустить их домой.

Но это был еще не финал. Когда в обсерваторе я узнала, что это будет платно и что 25 тысяч с носа, это был удар ниже пояса.

Она добавила, что только юридически грамотные друзья подсказали ей, что она ничего не должна оплачивать, так как закон об оплате обсервации вступает в силу с момента официальной публикации, а не с момента подписания указа.

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди рассказала «Газете.Ru», что никакой информации о произошедшем с многодетной семьей в республике нет:

Все обсерваторы находятся на территориях лицензированных санаториев, поэтому там вполне комфортные условия проживания. Кроме того, их контролем занимается Минздрав, и ни одной жалобы туда не поступало. Мною был также направлен устный запрос в Роспотребнадзор, но им тоже никто не жаловался.

Ковитиди добавила, что на данный момент в крымских обсерваторах находятся около тысячи человек.

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«Приезжих людей очень много. Обсервация — необходимая мера для обеспечения безопасности и здоровья граждан, и мы просим всех отнестись к этому с пониманием», — сказала она.

«И если у кого-то есть вопросы и недовольства, то можно смело обращаться либо в Минздрав, либо в Роспотребнадзор. Каждый случай будет разбираться индивидуально. Мы действительно заинтересованы, чтобы все прибывающие в Крым, а также жители полуострова были здоровы», — отметила сенатор.

Как сообщают в Ростуризме, пока что въезд в Республику Крым действительно возможен только при наличии местной регистрации или документов, подтверждающих владение недвижимостью на полуострове — в противном случае всем путешественникам придется провести две недели в обсервации.

Это не желание кому-то здесь насолить. Просто это ситуация, которая реализовывается по всей стране без исключения, и везде работают практически одинаковые инструменты, поэтому мы с радостью ждем всех, когда откроется курортный сезон.
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По его словам, разрешение на работу отелей, а также свободный проезд туристов в Крым начнет осуществляться только с 1 июля. При этом гостиницы откроются при условии, что их предварительно осмотрит комиссия.

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Также, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, желающие отдохнуть на полуострове должны будут за двое суток до даты отъезда сделать тест на коронавирус. Кроме того, необходимо будет предоставить справку об отсутствии контакта с вероятными больными в течение двух недель до путешествия.

Коммерческий директор сети отелей «Пальмира Палас» Елена Бизюк сообщила порталу tourdom.ru, что в настоящее время отели предпринимают все необходимое, чтобы сделать отдых в Крыму безопасным и соответствующим рекомендациям Роспотребнадзора.

«Средства дезинфекции, а также индивидуальной защиты закуплены в достаточном количестве, разработаны регламенты работы персонала, обеспечены меры социального дистанцирования гостей», — уточнила она.

Что касается пляжного отдыха, то большинство пляжей Крыма могут заработать уже до 17 июня. Об этом 3 июня сообщила начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова в рамках онлайн-выставки «Знай Наше» на платформе YouTube.

«Ожидается, что в ближайшие две недели в той или иной степени все пляжи начнут работать.. Мы посмотрим, каким образом можно запустить еще больше пляжей до 1 июля, когда начинается массовый поток на море», — рассказала представитель Ростуризма. Тем не менее официальные и точные рекомендации относительно работы пляжей на фоне пандемии COVID-19 Роспотребнадзор пока не выпустил.

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