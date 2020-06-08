В США нашли клад на $1 млн по подсказкам в поэме

89-летний американский торговец антиквариатом и миллионер Форрест Фенн в 2010 году в Скалистых горах на территории штата Нью-Мексико спрятал сундучок с драгоценностями, старинными золотыми монетами и слитками и разными украшениями на сумму 1 миллион долларов. Таким образом он отметил свою победу над раком.
Фенн решил привнести в жизни людей немного приключений и волшебства, а потому, спрятав клад, он написал автобиографическую книгу «Острые ощущения погони» (The Thrill of the Chase) с поэмой внутри — именно там скрывались подсказки, где искать сокровища.
Миллионер также создал собственный сайт, на котором выложил полный список спрятанных в горах богатств и их стоимость, пишет Metro.
Мужчина рассказал журналистам, что далеко не все люди ему поверили. За 10 лет лишь 350 человек пытались найти сокровища, но до сих пор никому этого сделать так и не удалось. Чудо произошло в начале июня 2020 года. Фенну написал мужчина, пожелавший остаться неизвестным. Он рассказал, что отыскал сундук с драгоценностями и в подтверждение своих слов прислал фото с кладом.
Миллионер поздравил счастливчика и дал ему рекомендации насчет того, где и как лучше обналичить содержимое клада.