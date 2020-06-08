20:50 (мск), источник: Lenta.Ru
Познер пожелал комментирующим протесты в США превратиться в афроамериканцев
Журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал протесты в США, начавшиеся
По словам Познера, подобные «взрывы негодования» происходили в США и раньше, однако масштабы происходящего никогда не были так широки. «Вся страна по сути дела охвачена этим. Это новый виток. Во многих случаях полиция переходит на сторону демонстрантов. Молодежь, и чернокожие, и белые, выступают, в общем, вместе, без озлобления», — отметил журналист.
Он добавил, что происходящие во время протестов «безобразия» возникают в любой стране во время народных волнений.
Журналист отметил, что считает это реакцией на то, что на протяжении более 200 лет в США «человек с черной кожей находится в положении гражданина второго сорта».
Познер также прокомментировал то, что о протестах пишут и говорят в русскоязычном информационном пространстве. По его мнению, авторы статей и высказываний плохо разбираются в Америке, так
Ранее в июне Познер заявил, что в отдельных случаях считает правильным запрет книг. Он поразмышлял о подобных ограничениях и вспомнил о ситуации с программной книгой Адольфа Гитлера «Майн кампф». Журналист добавил, что считает вопрос сложным и неоднозначным.