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21:50 (мск), источник: РБК

Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

В последние девять дней число зараженных на Земле каждые сутки увеличивалось на 100 тыс., сообщил гендиректор организации. Общее число жертв COVID-19 перевалило за 400 тыс.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 07.06
Инфицировано476 658+8 985
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
26.058.06
Скончалось5 971+112
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
26.058.06
Выздоровело230 688+3 957
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
26.058.06
Инфицировано6 891 213+157 125
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
0
8.06
157125
26.058.06
Скончалось399 718+4 843
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
0
8.06
4843
26.058.06
Выздоровело3 085 833+339 641
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
0
7.06
0
8.06
339641
26.058.06
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Источник: AFP 2020

Несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом в Европе, в мире она ухудшается, пандемия охватывает все больше людей в разных странах, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

По его словам, в течение девяти из последних десяти дней количество новых заболевших превышало 100 тыс. человек в сутки.

«ВОЗ получила сообщения о почти 7 млн случаях [заражения коронавирусом] в мире и о почти 400 тыс. умерших», — сказал он, выступая на регулярном брифинге.

Более 75% случаев заражения, которые были выявлены за вчерашний день, произошли в Южной и Северной Америке и в Южной Азии.
Тедрос Гебрейесус

Растущее количество случаев заражения COVID-19 все еще фиксируется в большинстве стран Африки, продолжил глава ВОЗ.

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Также сообщения о росте числа зараженных поступают из части стран Восточной и Центральной Европы, а также из Центральной Азии, отметил он.

По данным ВОЗ на 8 июня, в мире диагностировано более 6,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли от инфекции более 500 тыс. человек. По актуальным данным американского Университета Хопкинса количество зарегистрированных заражений на Земле превысило 7 млн, а умерли более 403 тыс. человек.

За последние дни значительно увеличилось количество выявленных случаев в Индии — более 264 тыс., страна вышла на пятое место в мире, обойдя Испанию, Италию, Францию и Турцию.

5 июня президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что страна намерена последовать примеру США и покинуть ВОЗ. «Я предупреждаю: Соединенные Штаты вышли из ВОЗ, и мы в будущем рассматриваем [такой вариант]», — сказал он.

Президент отметил, что ВОЗ должна начать работать без идеологической подоплеки.
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«Нам не нужно, чтобы люди извне указывали, что нам тут делать в части здравоохранения», — попросил Болсонару.

Президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений США с ВОЗ 29 мая. Он обвинил организацию в том, что она контролируется Китаем.

5 июня ВОЗ внесла изменения в свои рекомендации по использованию лицевых масок как меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса. «В зонах, где широко распространена передача [коронавируса], мы советуем людям 60 лет и старше, а также тем, у кого есть заболевания, носить медицинские маски в тех местах, где невозможна физическая дистанция», — сказал Гебрейесус. В качестве примеров он привел общественный транспорт, магазины и другие людные места. В прежних рекомендациях ВОЗ говорилось, что маски необходимы только страдающим респираторными инфекциями, поскольку нет данных об их эффективности для защиты здоровых людей.

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Справка
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