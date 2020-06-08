Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом в Европе, в мире она ухудшается, пандемия охватывает все больше людей в разных странах, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.
По его словам, в течение девяти из последних десяти дней количество новых заболевших превышало 100 тыс. человек в сутки.
«ВОЗ получила сообщения о почти 7 млн случаях [заражения коронавирусом] в мире и о почти 400 тыс. умерших», — сказал он, выступая на регулярном брифинге.
Более 75% случаев заражения, которые были выявлены за вчерашний день, произошли в Южной и Северной Америке и в Южной Азии.
Растущее количество случаев заражения COVID-19 все еще фиксируется в большинстве стран Африки, продолжил глава ВОЗ.
Также сообщения о росте числа зараженных поступают из части стран Восточной и Центральной Европы, а также из Центральной Азии, отметил он.
По данным ВОЗ на 8 июня, в мире диагностировано более 6,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли от инфекции более 500 тыс. человек. По актуальным данным американского Университета Хопкинса количество зарегистрированных заражений на Земле превысило 7 млн, а умерли более 403 тыс. человек.
За последние дни значительно увеличилось количество выявленных случаев в Индии — более 264 тыс., страна вышла на пятое место в мире, обойдя Испанию, Италию, Францию и Турцию.
5 июня президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что страна намерена последовать примеру США и покинуть ВОЗ. «Я предупреждаю: Соединенные Штаты вышли из ВОЗ, и мы в будущем рассматриваем [такой вариант]», — сказал он.
«Нам не нужно, чтобы люди извне указывали, что нам тут делать в части здравоохранения», — попросил Болсонару.
Президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений США с ВОЗ 29 мая. Он обвинил организацию в том, что она контролируется Китаем.
5 июня ВОЗ внесла изменения в свои рекомендации по использованию лицевых масок как меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса. «В зонах, где широко распространена передача [коронавируса], мы советуем людям 60 лет и старше, а также тем, у кого есть заболевания, носить медицинские маски в тех местах, где невозможна физическая дистанция», — сказал Гебрейесус. В качестве примеров он привел общественный транспорт, магазины и другие людные места. В прежних рекомендациях ВОЗ говорилось, что маски необходимы только страдающим респираторными инфекциями, поскольку нет данных об их эффективности для защиты здоровых людей.