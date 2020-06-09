Ученые в США подсчитали, что карантин предотвратил 60 млн случаев заражения COVID-19

К таким выводам пришли ученые из Калифорнийского университета в Беркли — они изучили эффект от более чем 7 тыс. распоряжений местных, региональных и центральных властей в Китае, США, Южной Корее, Италии, Франции и Иране. Учитывались самые разные меры от жесткого карантина до запрета на поездки, закрытия части магазинов и требования социального дистанцирования.
По мнению ученых, такие меры сократили число подтвержденных случаев заражения на 62 млн, в том числе на 37 млн случаев в Китае, 11,5 млн — в Южной Корее, 5 млн — в Иране, 4,8 млн — в США, 2,1 млн — в Италии и 1,4 млн — во Франции. С учетом большого количества неучтенных случаев в общей сложности речь идет о 530 млн случаев, из которых 285 млн приходились бы на Китай, 60 млн — на США, 49 млн — на Италию.
«Наши результаты подтверждают, что продолжающаяся политика, направленная на борьбу с распространением вируса, уже существенно снизила число случаев заражения COVID-19, наблюдаемых в мире сейчас», — отмечают авторы исследования.