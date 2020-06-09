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10:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Ученые в США подсчитали, что карантин предотвратил 60 млн случаев заражения COVID-19

Разного рода меры по введению карантина, социального дистанцирования и др. помогли избежать 62 млн подтвержденных случаев заражения COVID-19 только в шести странах мира.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 09.06
Инфицировано485 253+8 595
26.05
8915
27.05
8338
28.05
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8984
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Скончалось6 142+171
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174
27.05
161
28.05
174
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232
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181
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138
1.06
162
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3.06
178
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169
5.06
144
6.06
197
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134
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Выздоровело242 397+11 709
26.05
12331
27.05
11079
28.05
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29.05
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8212
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6.06
8708
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5343
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26.058.06
Инфицировано6 891 213+157 125
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
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30.05
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31.05
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Скончалось399 718+4 843
26.05
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4244
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Выздоровело3 085 833+339 641
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Источник: РИА "Новости"

К таким выводам пришли ученые из Калифорнийского университета в Беркли — они изучили эффект от более чем 7 тыс. распоряжений местных, региональных и центральных властей в Китае, США, Южной Корее, Италии, Франции и Иране. Учитывались самые разные меры от жесткого карантина до запрета на поездки, закрытия части магазинов и требования социального дистанцирования.

По мнению ученых, такие меры сократили число подтвержденных случаев заражения на 62 млн, в том числе на 37 млн случаев в Китае, 11,5 млн — в Южной Корее, 5 млн — в Иране, 4,8 млн — в США, 2,1 млн — в Италии и 1,4 млн — во Франции. С учетом большого количества неучтенных случаев в общей сложности речь идет о 530 млн случаев, из которых 285 млн приходились бы на Китай, 60 млн — на США, 49 млн — на Италию.

«Наши результаты подтверждают, что продолжающаяся политика, направленная на борьбу с распространением вируса, уже существенно снизила число случаев заражения COVID-19, наблюдаемых в мире сейчас», — отмечают авторы исследования.

Яна Рождественская

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