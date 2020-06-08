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День в истории: 8 июняВсемирный День океанов, первый «Руссо-Балт», день памяти одной из главных муз Пушкина и другие памятные даты и события, которые произошли 8 июня в разные годы
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21:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 8 июня

Россия начала открывать границы и готова постепенно входить в туристический сезон, в Москве отменяется режим самоизоляции, а пользователи Новостей Mail.ru рассказали, чем будут заниматься после снятия ограничений.

Коронавирус COVID-19
21:50 (мск)Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 07.06
Инфицировано476 658+8 985
26.05
8915
27.05
8338
28.05
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8572
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2.06
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3.06
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Скончалось5 971+112
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Выздоровело230 688+3 957
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27.05
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8.06
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Инфицировано6 891 213+157 125
26.05
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95557
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Скончалось399 718+4 843
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Выздоровело3 085 833+339 641
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Источник: РИА "Новости"

Россиянам разрешили поездки за рубеж на работу, учебу и лечение

Граждане России смогут выезжать за границу для работы, учебы, лечения или для ухода за родственниками. Для этого им необходимо будет предоставить документы, подтверждающие цель поездки. Сегодня об изменении в режиме ограничений объявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Россия готова постепенно открывать туристический сезон, заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Зампред правительства Дмитрий Чернышенко сообщил, что возобновить туристические поездки между регионами планируется с 1 июля. За лето планируется открыть более десяти новых туристических маршрутов в Калининградскую область, Хакасию, на Байкал и в Горный Алтай. Власти рассчитывают, что на этих направлениях появятся чартерные рейсы.

Говорить о возобновлении международного авиасообщения пока рано, считают в Минтрансе. Сначала предстоит наладить соблюдение мер безопасности на внутрироссийских рейсах и помочь туристам добраться до отечественных курортов.

За сутки в России умерли от коронавируса 112 человек. Это самый низкий показатель с 25 мая.

Число выявленных за сутки случаев коронавируса в России составило 8 985, всего в России заразились 476 658 человек.

Собянин отменил режим изоляции с 9 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил самоизоляцию и режим пропусков с 9 июня. Он объяснил это снижением распространения коронавируса в столице. Норма, по которой москвичи обязаны носить маски и перчатки, в новом указе Собянина не отменяется, но мэр призвал соблюдать «режим самосохранения и бережного отношения к окружающим».

Люди гуляют в Версале, Франция | Источник: AP 2020

Все больше стран во всем мире отменяют или ослабляют введенные в связи с пандемией коронавируса COVID-19 ограничения, жизнь людей возвращается к норме. С понедельника ряд карантинных мер снимают в Ирландии, Греции, Дании, Индии. Границы для приезжих открыты также и в Великобритании, однако, начиная с понедельника, все прибывающие из-за рубежа должны будут в обязательном порядке отправиться на двухнедельный карантин.

Как изменятся зарплаты

Из-за коронавируса многие россияне лишились рабочих мест, а после окончания пандемии на рынке труда ожидаются сильные изменения. Сколько будут получать представители разных профессий, узнал Лайф.

Монахини слушают послание папы Франциска в Ватикане | Источник: AP 2020

Великое переселение народа: как россияне самоизолируются на дачах

Во время карантина, введенного из-за пандемии COVID-19, многие россияне переехали жить на дачи. Этот летний сезон, похоже, также придется провести дома: международные границы для туристов пока закрыты, на юге России открыты только санатории, так что дачники активнее тратят деньги на приусадебное хозяйство.

Поверхности, которые сами убивают микробов

Мы можем остановить инфекцию еще до того, как она попадет в наш организм — если точно воспроизведем на поверхности текстуру крыльев насекомых и начнем покрывать кнопки лифтов и дверные ручки материалами, которые убивают микробы или подавляют их развитие. Но, в последние 10 лет список препаратов, которые мы можем использовать против вредоносных бактерий, сокращался на глазах.

Набережная в Рабате, правительство Марокко продлило карантин до 10 июня | Источник: AP 2020

Наследие короны: SARS-CoV-2 впервые обнаружен в грудном молоке

В статье австралийских исследователей описано обнаружение коронавирусной инфекции в молоке кормящей матери. На данный момент это единственный подобный случай, о котором заявили ученые. Российские специалисты подтверждают такую возможность, однако считают, что польза от грудного вскармливания перевешивает риски, связанные с наличием в материнском молоке SARS-CoV-2.

Пользователи Новостей Mail.ru рассказали, чем будут заниматься после завершения самоизоляции

В мае, когда ряд стран начал ослаблять режим самоизоляции и снимать ограничения, в России тоже стали готовиться к возвращению в нормальную жизнь. Новости Mail.ru запустили специальный проект, в котором поинтересовались у российских звезд, какие 5 вещей они сделают первым делом после завершения самоизоляции.

Тина Канделаки, Вячеслав Петкун, Татьяна Буланова, Андрей Григорьев-Апполонов, Сати Казанова, Сергей Стиллавин, Таша Строгая и многие другие знаменитости записали эксклюзивные видео, в которых рассказали о своих планах и мечтах после возвращения к нормальной жизни.

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Помимо этого, Новости Mail.ru также запустили опрос среди пользователей сервиса, в котором приняли участие почти 7,7 тысяч человек.

Как и для многих участников завершившегося проекта «5 вещей, которые я сделаю первым делом после завершения режима самоизоляции», на первых местах у читателей Новостей Mail.ru оказались отпуска и встречи с друзьями.

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