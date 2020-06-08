Коронавирус COVID-19: главные события 8 июня

Граждане России смогут выезжать за границу для работы, учебы, лечения или для ухода за родственниками. Для этого им необходимо будет предоставить документы, подтверждающие цель поездки. Сегодня об изменении в режиме ограничений объявил
Россия готова постепенно открывать туристический сезон, заявил Мишустин на совещании с
Говорить о возобновлении международного авиасообщения пока рано, считают в Минтрансе. Сначала предстоит наладить соблюдение мер безопасности на внутрироссийских рейсах и помочь туристам добраться до отечественных курортов.
Число выявленных за сутки случаев коронавируса в России составило 8 985, всего в России заразились 476 658 человек.
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил самоизоляцию и режим пропусков с 9 июня. Он объяснил это снижением распространения коронавируса в столице. Норма, по которой москвичи обязаны носить маски и перчатки, в новом указе Собянина не отменяется, но мэр призвал соблюдать «режим самосохранения и бережного отношения к окружающим».
Все больше стран во всем мире отменяют или ослабляют введенные в связи с пандемией коронавируса COVID-19 ограничения, жизнь людей возвращается к норме. С понедельника ряд карантинных мер снимают в Ирландии, Греции, Дании, Индии. Границы для приезжих открыты также и в Великобритании, однако, начиная с понедельника, все прибывающие
Во время карантина, введенного
Мы можем остановить инфекцию еще до того, как она попадет в наш организм — если точно воспроизведем на поверхности текстуру крыльев насекомых и начнем покрывать кнопки лифтов и дверные ручки материалами, которые убивают микробы или подавляют их развитие. Но, в последние 10 лет список препаратов, которые мы можем использовать против вредоносных бактерий, сокращался на глазах.
В статье австралийских исследователей описано обнаружение коронавирусной инфекции в молоке кормящей матери. На данный момент это единственный подобный случай, о котором заявили ученые. Российские специалисты подтверждают такую возможность, однако считают, что польза от грудного вскармливания перевешивает риски, связанные с наличием в материнском молоке SARS-CoV-2.
В мае, когда ряд стран начал ослаблять режим самоизоляции и снимать ограничения, в России тоже стали готовиться к возвращению в нормальную жизнь. Новости Mail.ru запустили специальный проект, в котором поинтересовались у российских звезд, какие 5 вещей они сделают первым делом после завершения самоизоляции.
Тина Канделаки, Вячеслав Петкун, Татьяна Буланова, Андрей
Помимо этого, Новости Mail.ru также запустили опрос среди пользователей сервиса, в котором приняли участие почти 7,7 тысяч человек.
Как и для многих участников завершившегося проекта «5 вещей, которые я сделаю первым делом после завершения режима самоизоляции», на первых местах у читателей Новостей Mail.ru оказались отпуска и встречи с друзьями.