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8 июня, источник: Интерфакс

Актер Ефремов попал в ДТП в центре Москвы

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU — Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов стал участником дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня вечером Ефремов, двигаясь по Садовому кольцу на своем джипе “Гранд-Чероки”, совершил столкновение на Смоленской площади с несколькими автомобилями. В результате пострадал водитель другого автомобиля», — сказал собеседник агентства.

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По его данным, у Ефремова есть видимые признаки опьянения.

«Интерфакс» пока не располагает подтверждением этой информации от представителей правоохранительных органов и самого артиста.

 Актер Ефремов попал в ДТП в центре Москвы
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