8 июня, источник: Интерфакс
Актер Ефремов попал в ДТП в центре Москвы
Москва. 8 июня. INTERFAX.RU — Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов стал участником
«Сегодня вечером Ефремов, двигаясь по Садовому кольцу на своем джипе “Гранд-Чероки”, совершил столкновение на Смоленской площади с несколькими автомобилями. В результате пострадал водитель другого автомобиля», — сказал собеседник агентства.
По его данным, у Ефремова есть видимые признаки опьянения.
«Интерфакс» пока не располагает подтверждением этой информации от представителей правоохранительных органов и самого артиста.