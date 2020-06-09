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05:08 (мск), источник: РИА Новости

Более чем у половины жителей Бергамо нашли антитела к коронавирусу

РИМ, 8 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Более половины жителей итальянского Бергамо, который стал одним из наиболее пострадавших от эпидемии COVID-19 городов страны, обладают антителами к коронавирусу, сообщило в понедельник городское агентство здравоохранения (ATS Bergamo).

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 07.06
Инфицировано476 658+8 985
26.05
8915
27.05
8338
28.05
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29.05
8572
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8984
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26.058.06
Скончалось5 971+112
26.05
174
27.05
161
28.05
174
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232
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Выздоровело230 688+3 957
26.05
12331
27.05
11079
28.05
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29.05
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30.05
8212
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26.058.06
Инфицировано6 891 213+157 125
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
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31.05
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3.06
111262
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7.06
0
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157125
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Скончалось399 718+4 843
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
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4573
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Выздоровело3 085 833+339 641
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
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30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
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5.06
63842
6.06
0
7.06
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Источник: РИА Новости

Тест на антитела к COVID-19 позволяет выяснить в том числе, переболел человек инфекцией или нет. Антитела указывают, была ли иммунная реакция на коронавирус, независимо от того, наблюдались ли признаки заболевания или оно протекало бессимптомно.

Согласно серологическому исследованию, которое проводилось с 23 апреля по 3 июня, положительный результат на антитела показали 56,9% местных жителей.
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У сотрудников системы здравоохранения такой результат показали 30,6% участников. Всего было проведено чуть более 20 тысяч тестов, из них 9,9 тысячи — среди обычного населения, 10,4 тысячи — среди медиков. Погрешность с неопределенным результатом показали анализы примерно 3,2% протестированных.

В начале мая Национальный институт статистики (Istat) Италии сообщил, что с 20 февраля по 31 марта в северных провинциях страны, где находились основные очаги коронавирусной инфекции, был зарегистрирован резкий рост смертности. Так, в Бергамо она за указанный период увеличилась на 568%.

Согласно последним официальным данным, по состоянию на понедельник общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 235 тысяч, 166 тысяч больных выздоровели, число жертв составило 33 964. Новых заражений не зафиксировано в семи из 20 областей Италии, еще в пяти регионах отмечено по одному случаю инфицирования. На прошлой неделе коэффициент распространения инфекции (Rt) упал ниже единицы во всех областях страны. Этот показатель определяет среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции.

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