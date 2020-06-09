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07:05 (мск), источник: Известия

Пляжеспособный гражданин: отдых в России может подорожать на 30%

Примерно половина турагентств будет вынуждена закрыться, считают эксперты отрасли.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
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Источник: Известия

Стоимость отдыха на курортах России может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года. Об этом «Известиям» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов, комментируя итоги совещания Михаила Мишустина с вице-премьерами. Председатель правительства назвал туризм одной из самых перспективных отраслей российской экономики, несмотря на урон от COVID-19.

Главные проблемы индустрии, по словам главы кабинета министров, заключаются в качестве курортной инфраструктуры и сервисов по конкурентным ценам.

Премьер также разрешил россиянам выезжать за пределы России, если тем необходимо на учебу, работу или получить медицинскую помощь. Представитель ВОЗ в РФ отметила, что проследит за тем, чтобы ограничения на международные поездки основывались на фактических данных.

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Увидеть Россию

Эпидемия COVID-19 нанесла серьезный ущерб российскому туризму. За несколько месяцев падение оборота в этом секторе составило от 95 до 100%, а недополученные доходы, по оценке Ростуризма, достигли 1,5 трлн рублей. Остаться без работы рискуют в общей сложности более 7 млн человек, если считать со смежными отраслями. Чтобы не допустить подобного сценария, в национальный план восстановления экономики включено несколько мер. Среди них — льготные условия возврата ранее выданных кредитов туристическим компаниям, расширение государственной поддержки внутренних и въездных туроператоров, пояснил Михаил Мишустин. По его словам, многие россияне хотят путешествовать внутри страны.

Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Михаил Мишустин

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко доложил председателю правительства, что уже разработан ряд первоочередных мер для быстрого запуска этого сезона и дальнейшей поддержки отрасли. Он заверил, что обстановка более чем в 40 регионах соответствует критериям открытия отелей, в 25 субъектах гостиницы работают на прием внутренних гостей.

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— В целом подход такой, что июнь, мы предполагаем, уйдет на подготовку объектов и инфраструктуры к запуску и аккуратному старту, а с 1 июля мы планируем, что можно будет полноценно запустить отрасль для межрегиональных поездок, — сказал зампред правительства.

К 15 июня главы всех субъектов совместно с Ростуризмом, Роспотребнадзором и Минздравом подготовят планы открытия туристической отрасли в своих регионах, добавил Дмитрий Чернышенко.

Вернуть турпоток

Если действующие ограничения на внешних рубежах РФ сохранятся, то цены на внутренних направлениях могут вырасти на треть, заявил «Известиям» вице-президент АТОР Александр Курносов.

Он пояснил, что повышение цен за размещение на курортах России будет связано не столько с желанием отбить упущенную прибыль, сколько с увеличившимся спросом на отечественные курорты. Во многом потому, что внешний поток по тем или иным причинам ограничен.

Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, и турсезон в этом году короче. Все это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены.
Александр Курносов
вице-президент АТОР

— По имеющейся информации и по тому, как происходит бронирование на июль-август, видно, что цены могут подняться значительно. То есть более чем на 20−30%, — пояснил эксперт.

Он также отметил, что рынок въездного туризма в Россию в этом году, скорее всего, будет нулевым.

Поскольку для зарубежных туристов РФ откроется не скоро, а высокий турсезон в нашей стране длится с мая по сентябрь.

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— Китайские туристы вернутся в Россию не раньше следующего года. Даже если границы будут открыты в августе, вряд ли стоит ожидать высокого въездного потока из КНР, поскольку будет определенная осторожность как со стороны иностранных туроператоров по отношению к России, так и со стороны отечественных операторов и гостиниц. Думаю, до конца этого года мы не увидим китайских туристов в Эрмитаже и других музеях, — подчеркнул вице-президент АТОР.

В Ростуризме не смогли предоставить оперативный комментарий на запрос «Известий».

Восстановление отрасли займет не менее полутора лет, а сам рынок сократится в ближайшей перспективе на 50%. Такое мнение высказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. По его словам, экономическая ситуация поставила граждан в сложное положение и многим сейчас не до отдыха.

— До 1 июня туристические потоки были нулевыми, — сказал вице-президент РСТ. — В такой ситуации государство должно не только развивать инфраструктуру в местах отдыха, но и поддерживать потребителя. Если сравнивать с прошлым годом, то их будет меньше на 50%, а может, и больше.

С такой оценкой согласна профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь.

Она допускает ситуацию, при которой резкое сокращение рынка приведет к росту доли монополистов на нем.

Также сократится количество страховых компаний, которые не будут выдавать гарантии.

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Возможное повышение цен на авиасообщение внутри России в пресс-службе Минтранса «Известиям» не стали комментировать, но сообщили, что сейчас необходимо наладить перевозки внутри страны с соблюдением всех мер противодействия распространению COVID-19. По информации ведомства, в большинстве случаев аэропорты и авиакомпании соблюдают нормы, но есть и нарушения. Основная проблема — столпотворение пассажиров во время доставки к самолету.

— Минтранс активно сотрудничает с Ростуризмом и Роспотребнадзором в деле восстановления внутреннего туризма. Здесь многое будет зависеть от регионов, в которых возможно обеспечить безопасный отдых россиян и которые являются точками туристической привлекательности, — сообщили в пресс-службе ведомства.

О сроках возобновления международных полетов можно будет говорить позднее, когда станут ясны предварительные итоги работы туристической отрасли по обеспечению безопасной доставки россиян на места отдыха, добавили в Минтрансе.

Лететь можно, но не всем

В марте Россия временно ограничила въезд для иностранных граждан, а также выезд большинства россиян за границу. На такой шаг пришлось пойти для предотвращения распространения COVID-19 на территории страны. Однако из-за спада пандемии кабмин решил снять для определенного круга лиц запрет на пересечение воздушных границ РФ. Об этом заявил Михаил Мишустин во время заседания координационного совета по борьбе с инфекцией, которое прошло в тот же день.

Согласно распоряжению правительства, россияне могут выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также для того, чтобы поехать на работу или учебу. Выезд предусмотрен и для граждан, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом.

Также послабления введены и для иностранных граждан. Они смогут въехать в Россию, если собираются пройти лечение в российских клиниках, или к родственникам, которые нуждаются в уходе. Сделать это можно будет в одноразовом порядке.

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Выезд на лечение разрешен, но потенциал такого движения будет небольшим, считает медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов.

— В России на сегодняшний день для санаторного лечения открыты уже четыре региона: Краснодарский и Ставропольский края, Татарстан и Алтай. Спрос растет постепенно, ведь необходимо просчитать всю логистику и оценить риски, если инфекция поднимет голову в том или ином регионе, — рассказал эксперт.

По его информации, объем выездного медицинского туризма составлял максимум порядка 80−100 тыс. человек в год.

Как заявила «Известиям» представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, решения о введении ограничений на международные поездки и торговлю находятся в компетенции каждого государства-члена ВОЗ. А роль организации — обеспечить, чтобы эти ограничения «основывались на фактических данных, и был найден баланс между защитой здоровья и снижением бремени социально-экономических последствий».

И я хочу напомнить, что снижение числа новых случаев COVID-19 — результат действия мер общественного здравоохранения, которые были предприняты для прекращения передачи вируса, и это снижение не является просто «естественным» течением эпидемии. Таким образом, нельзя забывать о тех мерах, что были предприняты, ведь они доказали свою эффективность.
Мелита Вуйнович
представитель ВОЗ в России

Она также пояснила, что поведение каждого из нас, соблюдение базовых правил гигиены и респираторного этикета, физической дистанции, где это возможно, определит дальнейшее развитие эпидемии. Важно, чтобы новые нормы стали частью нашей повседневной жизни, подчеркнула Мелита Вуйнович.

Павел Панов, Эльнар Байназаров, Валерия Нодельман

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