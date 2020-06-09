07:05 (мск), источник: Известия
Пляжеспособный гражданин: отдых в России может подорожать на 30%
Примерно половина турагентств будет вынуждена закрыться, считают эксперты отрасли.
Стоимость отдыха на курортах России может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года. Об этом «Известиям» заявил
Премьер также разрешил россиянам выезжать за пределы России, если тем необходимо на учебу, работу или получить медицинскую помощь. Представитель ВОЗ в РФ отметила, что проследит за тем, чтобы ограничения на международные поездки основывались на фактических данных.
Эпидемия COVID-19 нанесла серьезный ущерб российскому туризму. За несколько месяцев падение оборота в этом секторе составило от 95 до 100%, а недополученные доходы, по оценке Ростуризма, достигли 1,5 трлн рублей. Остаться без работы рискуют в общей сложности более 7 млн человек, если считать со смежными отраслями. Чтобы не допустить подобного сценария, в национальный план восстановления экономики включено несколько мер. Среди них — льготные условия возврата ранее выданных кредитов туристическим компаниям, расширение государственной поддержки внутренних и въездных туроператоров, пояснил Михаил Мишустин. По его словам, многие россияне хотят путешествовать внутри страны.
Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
— В целом подход такой, что июнь, мы предполагаем, уйдет на подготовку объектов и инфраструктуры к запуску и аккуратному старту, а с 1 июля мы планируем, что можно будет полноценно запустить отрасль для межрегиональных поездок, — сказал зампред правительства.
К 15 июня главы всех субъектов совместно с Ростуризмом, Роспотребнадзором и Минздравом подготовят планы открытия туристической отрасли в своих регионах, добавил Дмитрий Чернышенко.
Если действующие ограничения на внешних рубежах РФ сохранятся, то цены на внутренних направлениях могут вырасти на треть, заявил «Известиям»
Он пояснил, что повышение цен за размещение на курортах России будет связано не столько с желанием отбить упущенную прибыль, сколько с увеличившимся спросом на отечественные курорты. Во многом потому, что внешний поток по тем или иным причинам ограничен.
Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, и турсезон в этом году короче. Все это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены.
— По имеющейся информации и по тому, как происходит бронирование на
Поскольку для зарубежных туристов РФ откроется не скоро, а высокий турсезон в нашей стране длится с мая по сентябрь.
— Китайские туристы вернутся в Россию не раньше следующего года. Даже если границы будут открыты в августе, вряд ли стоит ожидать высокого въездного потока из КНР, поскольку будет определенная осторожность как со стороны иностранных туроператоров по отношению к России, так и со стороны отечественных операторов и гостиниц. Думаю, до конца этого года мы не увидим китайских туристов в Эрмитаже и других музеях, — подчеркнул
В Ростуризме не смогли предоставить оперативный комментарий на запрос «Известий».
Восстановление отрасли займет не менее полутора лет, а сам рынок сократится в ближайшей перспективе на 50%. Такое мнение высказал
— До 1 июня туристические потоки были нулевыми, — сказал
С такой оценкой согласна профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь.
Также сократится количество страховых компаний, которые не будут выдавать гарантии.
Возможное повышение цен на авиасообщение внутри России в
— Минтранс активно сотрудничает с Ростуризмом и Роспотребнадзором в деле восстановления внутреннего туризма. Здесь многое будет зависеть от регионов, в которых возможно обеспечить безопасный отдых россиян и которые являются точками туристической привлекательности, — сообщили в
О сроках возобновления международных полетов можно будет говорить позднее, когда станут ясны предварительные итоги работы туристической отрасли по обеспечению безопасной доставки россиян на места отдыха, добавили в Минтрансе.
В марте Россия временно ограничила въезд для иностранных граждан, а также выезд большинства россиян за границу. На такой шаг пришлось пойти для предотвращения распространения COVID-19 на территории страны. Однако
Также послабления введены и для иностранных граждан. Они смогут въехать в Россию, если собираются пройти лечение в российских клиниках, или к родственникам, которые нуждаются в уходе. Сделать это можно будет в одноразовом порядке.
Выезд на лечение разрешен, но потенциал такого движения будет небольшим, считает медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов.
— В России на сегодняшний день для санаторного лечения открыты уже четыре региона: Краснодарский и Ставропольский края, Татарстан и Алтай. Спрос растет постепенно, ведь необходимо просчитать всю логистику и оценить риски, если инфекция поднимет голову в том или ином регионе, — рассказал эксперт.
По его информации, объем выездного медицинского туризма составлял максимум порядка 80−100 тыс. человек в год.
Как заявила «Известиям» представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, решения о введении ограничений на международные поездки и торговлю находятся в компетенции каждого
И я хочу напомнить, что снижение числа новых случаев COVID-19 — результат действия мер общественного здравоохранения, которые были предприняты для прекращения передачи вируса, и это снижение не является просто «естественным» течением эпидемии. Таким образом, нельзя забывать о тех мерах, что были предприняты, ведь они доказали свою эффективность.
Она также пояснила, что поведение каждого из нас, соблюдение базовых правил гигиены и респираторного этикета, физической дистанции, где это возможно, определит дальнейшее развитие эпидемии. Важно, чтобы новые нормы стали частью нашей повседневной жизни, подчеркнула Мелита Вуйнович.
Павел Панов, Эльнар Байназаров, Валерия Нодельман