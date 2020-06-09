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02:28 (мск), источник: ТАСС

В мире за сутки выявлено более 131 тыс. случаев заражения коронавирусом

ЖЕНЕВА, 9 июня. /ТАСС/ — Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев заражения новым коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 131 тыс., превысив 6,93 млн. При этом количество летальных исходов увеличилось более чем на 3,4 тыс. и приблизилось к 401 тыс. Соответствующие данные опубликовала в ночь с понедельника на вторник ВОЗ.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 07.06
Инфицировано476 658+8 985
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
26.058.06
Скончалось5 971+112
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
26.058.06
Выздоровело230 688+3 957
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
26.058.06
Инфицировано6 891 213+157 125
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
0
8.06
157125
26.058.06
Скончалось399 718+4 843
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
0
8.06
4843
26.058.06
Выздоровело3 085 833+339 641
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
0
7.06
0
8.06
339641
26.058.06
Идёт загрузка
Источник: Агентство «Москва»

По состоянию на 11:00 мск 8 июня в мире было зарегистрировано 6 931 000 инфицированных и 400 857 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 131 296, а умерших — на 3 469. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки было выявлено 136 409 новых случаев заражения и 4 586 летальных исходов.

Разочарование или счастье
Конец пандемии

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных — 3 311 387. За сутки этот показатель возрос на 76 512. Количество умерших там увеличилось на 2 410 и достигло 181 804. В Европе насчитывается 2 286 560 заразившихся и 184 120 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 18 258, а умерших — на 388.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 641 429, зафиксировано 14 602 летальных исхода. За сутки число заразившихся увеличилось на 17 745, умерли 276 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 1 915 712 человек. Далее следуют Бразилия (672 846), Россия (476 658), Великобритания (286 198), Индия (256 611), Испания (241 550), Италия (234 998), Перу (191 758), Германия (184 193) и Иран (171 789).

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Справка
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