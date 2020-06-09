04:00 (мск), источник: Коммерсантъ
ВОЗ рекомендовала россиянам продолжать носить маски
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует гражданам РФ продолжать носить маски в общественных местах, несмотря на ослабление ограничений, введенных
По ее словам, лицам, особо подверженным риску заражения, например, пожилым людям старше 60 лет, рекомендуется использовать именно медицинские маски, поскольку они обеспечивают для них большую защиту.
Хотя важно помнить, что маски не являются стопроцентной защитой, когда вы находитесь в людных местах (транспорт, торговые центры, магазины), которые вы не можете избежать и где вы не можете соблюдать физическую дистанцию, маски обеспечат вам защиту.
Она считает, что российская система здравоохранения должна сохранять готовность к возможному росту новых случаев заражения коронавирусом. Так Мелита Вуйнович прокомментировала ослабление режима ограничений в Москве, которые вступили в силу 9 июня. «Важно помнить об эффективных мерах, и когда ограничения начинают сниматься, важно продолжать выявлять и изолировать случаи (заражения)», — сказала представитель ВОЗ.
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил самоизоляцию и режим пропусков с 9 июня. Он объяснил это снижением распространения коронавируса в столице. Норма, по которой москвичи обязаны носить маски и перчатки, в новом указе Собянина не отменяется, но мэр призвал соблюдать «режим самосохранения и бережного отношения к окружающим».