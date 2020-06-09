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08:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана госпитализировали с коронавирусом

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали с коронавирусом. Об этом он рассказал Znak.com.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 07.06
Инфицировано476 658+8 985
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
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3.06
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Скончалось5 971+112
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Выздоровело230 688+3 957
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27.05
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28.05
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5343
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Инфицировано6 891 213+157 125
26.05
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95557
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Скончалось399 718+4 843
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Выздоровело3 085 833+339 641
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Источник: РИА "Новости"

Его доставили в екатеринбургскую больницу № 40. По словам Ройзмана, он чувствует себя нормально, не ощущает боли в груди, трудностей с дыханием. У бывшего главы города наблюдается нормальная температура. Врачи начали стандартное для таких случаев лечение.

Эпидемия не закончилась. Нужно очень внимательно следить, задеть может каждого. Болезнь коварная: никаких симптомов, а на КТ — пневмония.
Евгений Ройзман

Об инфицировании политика стало известно 8 июня. Первые симптомы инфекции у него появились несколько дней назад. «Слегка уши заложило, горло почувствовал. [Температура] 37.0. Справился за два дня», — рассказал Ройзман. Он решил сделать тест на коронавирус, когда симптомы уже прошли.

Коронавирус обнаружили и у ряда российских политиков, среди которых официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, министр культуры Ольга Любимова, глава Минстроя Владимир Якушев, глава Удмуртии Александр Бречалов и депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Леонид Калашников, Дмитрий Новиков и другие. Большинство из них уже выздоровели.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
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