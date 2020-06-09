Стоимость отдыха в России может увеличиться на 30%

Сохранение ограничений для выезда российских граждан за рубеж на отдых приведет к росту цен на внутренних направлениях на треть, считает
«Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, и турсезон в этом году короче. Все это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены, — цитируют “Известия” заявление Курносова. — По имеющейся информации и по тому, как происходит бронирование на
Докладывая в минувший понедельник о ситуации в туристической отрасли на заседании правительства,
«В целом подход такой, что июнь, мы предполагаем, уйдет на подготовку объектов и инфраструктуры к запуску и аккуратному старту, а с 1 июля мы планируем, что можно будет полноценно запустить отрасль для межрегиональных поездок», — рассказал Чернышенко.
К 15 июня все губернаторы вместе с Ростуризмом, Роспотребнадзором и Минздравом должны подготовить план возобновления работы туристической инфраструктуры в своих регионах, пояснил
«Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию», — отметил премьер Мишустин.
Пандемия коронавируса и карантин нанесли мощный урон отечественному туризму. За апрель и май падение выручки в этом сегменте экономики составило 95−100%. По данным Ростуризма, отрасль не досчиталась 1,5 трлн рублей.
Для того чтобы избежать столь серьезных последствий в план по восстановления экономики включено несколько мер, касающихся туризма. В их числе льготный порядок возврата кредитов ранее предоставленных туркомпаниям, увеличение господдержки внутренних и въездных туроператоров, сообщил Мишустин. Премьер выразил надежду, что многие россияне захотят путешествовать по родной стране.
Профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь полагает, что резкое сокращение рынка приведет к росту доли монополистов.
В то же время активного наплыва туристов пока что нет, отмечает медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов.
«В России на сегодняшний день для санаторного лечения открыты уже четыре региона: Краснодарский и Ставропольский края, Татарстан и Алтай. Спрос растет постепенно, ведь необходимо просчитать всю логистику и оценить риски, если инфекция поднимет голову в том или ином регионе», — рассказал эксперт.
В марте Российская Федерация временно ввела ограничение на въезд иностранцев, а также выезд большинства граждан России за границу. На такие меры государство было вынужденно пойти