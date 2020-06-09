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14:17 (мск), источник: Газета.Ру

Стоимость отдыха в России может увеличиться на 30%

Из-за пандемии коронавируса и перекрытия границ стоимость отдыха на курортах России повысится на 30%. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов. Благодаря ограничениям российский сектор туриндустрии, несмотря на колоссальные потери, имеет все возможности ранее других отраслей экономики восстановиться от последствий пандемии.

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Источник: Reuters

Сохранение ограничений для выезда российских граждан за рубеж на отдых приведет к росту цен на внутренних направлениях на треть, считает вице-президент АТОР Александр Курносов. По его словам, рост стоимости за размещение на курортах России обусловлен не потребностью компенсировать упущенную прибыль, а увеличением спроса у россиян на отечественные курорты ввиду отсутствия альтернативы.

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«Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, и турсезон в этом году короче. Все это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены, — цитируют “Известия” заявление Курносова. — По имеющейся информации и по тому, как происходит бронирование на июль-август, видно, что цены могут подняться значительно. То есть более чем на 20−30%».

Вице-президент АТОР сообщил, что в этом году не стоит ожидать какого-либо движения на рынке въездного туризма в Россию. Для иностранцев страна даст зеленый свет не скоро, а самый активный туристический сезон в РФ длится с мая по сентябрь.

Докладывая в минувший понедельник о ситуации в туристической отрасли на заседании правительства, вице-премьер Дмитрий Чернышенко в свою очередь доложил о том, что уже подготовлена дорожная карта оперативного запуска этого турсезона и поддержка отрасли. По его словам более чем в 40 регионах ситуация по коронавирусу благоприятная и позволяет открывать отели.

В 25 субъектах федерации гостиницы уже работают.

«В целом подход такой, что июнь, мы предполагаем, уйдет на подготовку объектов и инфраструктуры к запуску и аккуратному старту, а с 1 июля мы планируем, что можно будет полноценно запустить отрасль для межрегиональных поездок», — рассказал Чернышенко.

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К 15 июня все губернаторы вместе с Ростуризмом, Роспотребнадзором и Минздравом должны подготовить план возобновления работы туристической инфраструктуры в своих регионах, пояснил вице-премьер.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что по-прежнему сохраняются проблемы отечественной курортной отрасли — это старая инфраструктура и невысокий уровень сервиса по высоким ценам. Ранее правительство сняло ограничение для выезда за рубеж для россиян отправляющихся на учебу, работу или за медицинской помощью. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович пообещала проследить, чтобы ограничения на выезды за рубеж основывались на фактических данных.

«Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию», — отметил премьер Мишустин.

Пандемия коронавируса и карантин нанесли мощный урон отечественному туризму. За апрель и май падение выручки в этом сегменте экономики составило 95−100%. По данным Ростуризма, отрасль не досчиталась 1,5 трлн рублей.

По разным оценкам, вместе со смежными отраслями более 7 млн человек могут потерять работу.

Для того чтобы избежать столь серьезных последствий в план по восстановления экономики включено несколько мер, касающихся туризма. В их числе льготный порядок возврата кредитов ранее предоставленных туркомпаниям, увеличение господдержки внутренних и въездных туроператоров, сообщил Мишустин. Премьер выразил надежду, что многие россияне захотят путешествовать по родной стране.

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Профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь полагает, что резкое сокращение рынка приведет к росту доли монополистов.

В то же время активного наплыва туристов пока что нет, отмечает медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов.

«В России на сегодняшний день для санаторного лечения открыты уже четыре региона: Краснодарский и Ставропольский края, Татарстан и Алтай. Спрос растет постепенно, ведь необходимо просчитать всю логистику и оценить риски, если инфекция поднимет голову в том или ином регионе», — рассказал эксперт.

В марте Российская Федерация временно ввела ограничение на въезд иностранцев, а также выезд большинства граждан России за границу. На такие меры государство было вынужденно пойти из-за резкого распространения COVID-19 на территории страны. Однако из-за снижения темпов пандемии правительство приняло решение снять запрет для определенного круга лиц, они смогут выезжать за пределы РФ.

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